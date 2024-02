Calcio. La Casatese saluta la Coppa Italia ai rigori

Vince il Follonica Gavorrano ai rigori 6 a 5, dopo 1-1 dei tempi regolamentari

Decisivo dal dischetto l’errore di Combierati

CASATENOVO – Sold out di pubblico al Comunale di Casatenovo per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Follonica Gavorrano, formazione toscana che milita nel Girone E di Serie D ed attualmente al secondo posto in campionato. La buona prestazione della Casatese durante i 90′ non basta ai ragazzi di Commisso che escono dal torneo ad un passo dalla semifinale.

Nei primi minuti di partita partono bene gli ospiti con la conclusione di Regoli dalla distanza fuori di poco. Sul fronte opposto risponde Gulinelli con tiro dal limite che si spegna alla destra del portiere Filippis. I biancorossi hanno l’occasione del vantaggio al 17′: retropassaggio a metà tra portiere e difensore si infila Astuti che per un soffio non ruba la palla all’estremo difensore fuori d’area.

Il Follonica crea i maggiori pericoli da calcio da fermo prima, al 34′, da angolo con il tentativo di Macri deviato dalla difesa della Casatese e poi con lo schema su punizione concluso con dal tiro di Regoli che finisce tra le mani di Picarelli. Sul finire del primo tempo esce Stefanoni per infortunio ed entra al suo posto Pozzoli che si piazza sulla fascia destra.

Nella ripresa maggiore pressione dei ragazzi di Casatenovo che sviluppano più gioco e conclusioni. Romano ci prova da fuori, Pirola sfiora la traversa e Gulinelli di testa mettono i brividi a Filippis. Al 18′, il Follonica riparte veloce con una punizione battuta da metà campo, il recupero di Videkon su Pino è provvidenziale.

Al 23′ passano in vantaggio gli ospiti: punizione dai trenta metri di Macri, in area Regoli spizza appena di testa e mette la palla in rete. La Casatese, però, non molla e continua a macinare gioco sulla fascia sinistra con l’asse Gulinelli-Romano, dai piedi di quest’ultimo arriva al 31′ un assist al bacio per la testa di Gomez che con un gran colpo di testa metta la palla nell’angolino basso.

Gli assalti finali dei biancorossi sono ben contenuti dalla difesa toscana e si chiudono i tempi regolamentari in parità. Da regolamento si va subito ai calci di rigori e segnano tutti i 5 designati, per il Follonica in ordine: Pignat, Pino, Lo Sicco, Modic e Square. Per la Casatese: Cargiolli, Gomez, Gulinelli, Romano e Pirola. Si prosegue, quindi, la serie con Nardello che la piazza alla sinistra di Picarelli e poi con Combierati su cui Filippis compie un’ottima parata intuendo l’angolo giusto alla sua sinistra.

L’abbraccio dei compagni al proprio numero 3, uno dei migliori in campo, è simbolo dell’unione di questa squadra che esce dalla competizione a testa alta. La prossima gara per i biancorossi sarà mercoledì 21 febbraio con il Real Calepina dato che due componenti della rosa avversaria saranno impegnati nella Viareggio Cup, al via il 12 febbraio, all’interno della rappresentativa della Serie D.