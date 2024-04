Calcio Lecco. Aglietti post Cittadella: “Buona reazione da parte della squadra”

Il Lecco conquista il pareggio contro il Cittadella: l’eurogol di Crociata vale un punto

Aglietti: “Gli episodi sono determinanti: continua la psicosi da calcio d’angolo”.

LECCO – “Buona prestazione dei ragazzi che hanno dimostrato di crederci ancora. La posizione di Crociata dietro la punta ha dato molto fastidio agli avversari ed è stata decisiva per l’andamento della partita”. Queste le parole di Alfredo Aglietti post Lecco-Cittadella terminata 1-1 al Rigamonti-Ceppi.

“Nella ripresa -continua il mister- abbiamo perso un po’ di inerzia però abbiamo cercato la vittoria fino alla fine e al di là degli errori che commettiamo in certe situazione dovremo essere anche più fortunati. Sicuramente è una risposta da parte della squadra che mi è piaciuta”.

Aglietti prova ancora a spiegare anche l’ennesimo gol preso ancora da calcio d’angolo: “Sta diventando sempre più una psicosi da corner, nonostante cambiamo il modo di difendersi il problema purtroppo rimane. Oggi, poche volte che la squadra è andata proprio in difficoltà a livello tattico, ultimamente siamo andati in difficoltà soprattutto dopo i gol che nascono spesso da palla inattiva”.

Invece, il Lecco è tornato a segnare su azione: “Il gol di Crociata è stato importante, oggi abbiamo avuto tante occasioni, anche se forse ne abbiamo avute di più contro Palermo. A livello di prestazione e possesso abbiamo gestito bene però tante volte le partite sono determinate da singoli episodi”.

“Quest’oggi nel primo tempo abbiamo dominato sul Cittadella, nella ripresa hanno cambiato mettendosi a rombo e la partita si è riequilibrata. Proprio per rispondere al rombo ho fatto dei cambi come quello di Buso per non concedere agli avversari la superiorità a centrocampo, Ionita è entrato per mettere equilibro e freschezza”.

Infine il modulo tattico odierno è stato diverso dal precedente 4-4-2 spiega Aglietti: “Con cui avevamo più peso offensivo con i due attaccanti, mentre oggi abbiamo adottato un metodo diverso con i trequartisti tecnici e di gamba con cui abbiamo creato più qualità. In ogni partita bisogna trovare la situazione migliore a livello tattico anche se siamo siamo comunque in una situazione di difficoltà.