Calcio Lecco. Aglietti post Ternana: “Meritavamo la vittoria”

Il Lecco pareggia 0-0 in trasferta contro la Ternana

Aglietti: “Guardiamo al futuro con ottimismo”

TERNI – “Il punto di oggi mi sta stretto perchè Iannarilli è stato il migliore in campo e abbiamo avuto quattro occasioni da gol per sbloccarla”. Queste le prime parole di mister del Lecco, Alfredo Aglietti, dopo la sfida esterna con Ternana terminata 0-0 al Liberati.

“Faccio i complimenti ai ragazzi perchè la Ternana ci ha impensierito davvero poco e i ragazzi hanno tenuto bene il campo. Per noi era importante muovere la classifica ma c’è rammarico per la mancata vittoria, siamo in una situazione che ci obbliga a stare attenti ad ogni minimo errore”.

L’aver rischiato poco per Aglietti è positivo perché vuol dire che: “Abbiamo lavorato bene come reparto difensivo in cui siamo stati attenti e concentrati ma anche coi singoli come Listkovski. Alcune prove dei singoli ci fanno guardare con ottimismo al futuro. Nei prossimi giorni vedremo chi sta meglio per martedì, questa settimana è cruciale”.

Invece sotto porta secondo il mister ci vuole maggiore qualità: “È difficile insegnare il mestiere del gol. Io sono un culture del gioco le mie squadre hanno sempre costruito e per segnare ci vuole anche un po’ di fortuna. Inoltre, Iannarilli ha fatto un miracolo e Parigini nel primo tempo poteva far meglio. Infine, sono molto soddisfatto della prova di Beretta che è un grandissimo professionista”.