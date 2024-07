Calcio Lecco. Amichevoli positive ma solo pareggi per i blucelesti

Pareggi senza reti nel triangolare contro Vogherese e Chievo Verona

Baldini: “Sono contento di come hanno lavorato i ragazzi”

CALMASINO – La Calcio Lecco, in ritiro a Veronello, ha disputato ieri le prime amichevoli estive contro Vogherese e Chievo Verona. Entrambe le gare sono finite col punteggio di 0-0, ma hanno sicuramente dato a Baldini indicazioni fondamentali su cosa migliorare nel corso della preparazione che da domani si terrà al Rigamonti-Ceppi.

Nella prima delle due amichevoli, contro il Chievo, il Lecco è sceso in campo con un 4-3-1-2 con Dalmasso in porta dietro alla coppia di centrali formata Battistini e Marrone, con l’esordio sulla sinistra di Beghetto; a centrocampo Galli perno centrale con accanto Ilari e il neo arrivato Di Gesù, Frigerio trequartista a supporto di Buso e Tordini.

La formazione bluceleste ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. Il primo squillo lo ha dato Tordini al 16′ che con un tiro dal limite ha impegnato Pavoni. Al 25′, ci prova Battistini che tenta un diagonale che sfiora il palo alla sinistra del portiere. Infine, grande occasione per Beghetto su punizione, Pavoni ancora decisivo nel salvare il risultato.

Nella seconda amichevole con la Vogherese, Baldini ha mischiato le carte in tavola scegliendo Fall tra i pali; Battistini e Bianconi centrali, affiancati da Louakima e Kritt; a centrocampo esordio per Salvatore Dore e per il trequartista Mendoza; davanti la coppia Galeandro-Pinzauti.

Durante la gara, come nella prima partita, il Lecco ha avuto diverse chances di passare in vantaggio con i tentativi di Galli, in mischia, Dore dalla distanza e infine con Louakima con una bella conclusione di potenza. Ad aggiudicarsi il triangolare è la Vogherese grazie al successo per 2-1 contro il Chievo.

Mister Baldini ha commentato le prestazioni nel post gara: “Sono molto soddisfatto della prima partita, nella seconda invece abbiamo dato spazio ai giovani che hanno svolto il ritiro con noi. Siamo consapevoli di non essere completi come squadra, ma sono molto contento di quanto tutti i ragazzi hanno lavorato”.

“L’importante poi è stato non farsi male durante questo ritiro in cui i carichi di lavoro sono stati pesanti. Non potevo aspettarmi che la squadra fosse brillante, c’è da oleare un po’ i meccanismi di gioco. Manca ancora tanto alla fine del mercato per trovare altri giocatori da inserire”.

Commenta la prestazione anche Andrea Beghetto: “Sono arrivato qui dopo un lungo infortunio ed a Lecco mi hanno fatto sentire subito a casa. Sappiamo cosa vuol dire giocare in Serie C, oggi abbiamo provato quello che il mister ci ha detto ma dobbiamo migliorare nella fase offensiva. Abbiamo un importante gara in Coppa Italia e sicuramente faremo di tutto per passare il turno”.