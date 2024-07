Calcio Lecco. Mendoza è il nuovo acquisto della squadra bluceleste

Altro colpo di mercato per il Lecco: Mendoza è bluceleste

Il trequartista, classe 2005, ha militato nella Fiorentina primavera collezionando 22 presenze

LECCO – La Calcio Lecco al lavoro a Veronello aggiunge un altro tassello alla propria rosa, infatti il direttore sportivo Antonio Minadeo ha messo a segno un altro affare nella giornata odierna. La società ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore

.

Il giocatore è un altro ragazzo molto giovane, un classe 2005, e ha il ruolo di trequartista. Mendoza è nativo dell’Ecuador e si è trasferito in Italia all’età di dieci anni. In seguito è entrato a far parte del settore giovanile della Fiorentina, dove è arrivato sino alla Primavera con cui ha raccolto 22 presenza complessive.

La politica della società lecchese è ormai chiara: si punta su giovani di talento per crescere insieme. La Serie C sembra essere alla portata della rosa del tecnico Francesco Baldini che oggi avrà il primo test-match di livello prima contro Vogherese e poi Chievo Verona, entrambi però a porte chiuse.