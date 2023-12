Calcio Lecco. Bonazzoli: “Contro la Sampdoria: carattere e voglia di vincere”

Sabato al Ferraris, con fischio d’inizio alle 14.00, la sfida salvezza contro la Sampdoria di Pirlo

Bonazzoli: “Tutto dipende da noi e sono felice del grande seguito dei tifosi”

LECCO – “Partita dai tanti significati quella con la Sampdoria sia per il mio trascorso con molti ex compagni che ritroverò, sia per l’importanza della partita in sé”. Queste le prime parole del mister del Lecco, Emiliano Bonazzoli, alla vigilia della sfida di campionato contro la sua ex squadra oggi guidata da Andrea Pirlo, match che si giocherà al Ferraris di Genova con fischio d’inizio alle 14.00.

“Sarà una partita importante – continua il tecnico – perchè entrambe le squadre hanno 16 punti e quindi già uno scontro salvezza. Dovremo giocarlo perciò con testa, carattere e la mentalità che abbiamo dimostrato fino adesso in uno stadio davvero risonante come il Ferraris. I giocatori hanno già mostrato di avere una forte personalità anche in stadi altrettanto importanti per questo anche domani dovranno tirarla fuori”.

Ci sarà anche un numeroso seguito di tifosi blucelesti per la trasferta ligure sono attesi, infatti, circa 1100 supporters e tale dato fa sorridere Bonazzoli: “Ci fa molto piacere che ci siano sempre così vicini anche e soprattutto in trasferta. In particolare, ai giocatori fa piacere che ci sia questo grande attaccamento nei nostri confronti ed a questa maglia”.

Come sottolinea l’allenatore delle Aquile nell’ultimo periodo la Sampdoria ha avuto qualche difficoltà: “A causa dei tanti infortuni a cui si aggiunge la squalifica di Depaoli. Ma, per noi sarà importante quello che metteremo in campo dal primo al 95′ minuto a prescindere dai problemi che ha questa formazione, questa società e questa rosa. Tutto dipende da noi per portare a casa punti cercando di mettente in campo: prestazione, carattere e spirito vincente”.

“Il Lecco non è più una sorpresa per nessuno ed adesso ci aspettano tutti con un occhio di riguardo ciò vuol dire che la squadra sta facendo grandi prestazioni e risultati importanti. Non dobbiamo avere paura di affrontare la Sampdoria e dobbiamo mettere in campo le nostre certezze”.

Riguardo la formazione da schierare al Ferraris: “Rientra Melgrati, Guglielmotti è ancora fuori, mentre tutti gli altri sono disponibili. A centrocampo recuperiamo Sersanti, Degli Innocenti, invece, deve stare attento perché è in diffida. Per quanto riguarda l’undici iniziale c’è la possibilità di partire con le tre punte di ruolo, oggi decideremo chi scenderà in campo dal primo minuto”.

La squadra ha preso fiducia nei risultati e quindi anche confidenza nel gioco ma, per Bonazzoli durante gli allenamenti: “Non abbiamo visto particolari problemi di mancanza d’umiltà e di appagamento di risultati anzi, le sessioni sono state sempre più intense e la squadra ha grande voglia di portare avanti buone prestazioni con la necessaria concentrazione per continuare a muovere la classifica”.

Infine, Bonazzoli conclude la conferenza con un pensiero per Fabio Quagliarella, grande attaccante del calcio italiano che domani verrà omaggiato dai suoi tifosi prima dell’inizio del match: “Fabio pensava di continuare, dispiace che non faccia più parte del calcio giocato per quello che ha dato durante la sua carriera. Siamo stati compagni di squadra e di stanza e mi farà molto piacere rivederlo”.

“Dispiace perchè, secondo me, aveva ancora voglia di continuare a giocare e dimostrare il suo valore. Il tifo sampdoriano sarà pronto ad accoglierlo ed applaudirlo come merita un campione del suo calibro. Domani, inoltre, farà piacere anche a me ritornare tra vecchi amici ed affrontare una vecchia squadra da avversario in uno stadio così importante”.