Calcio Lecco. Bonazzoli post Cremonese: “Ottima prestazione, persa per un episodio”

Il Lecco perde 1-0 contro la Cremonese

Bonazzoli: “Capiamo i tifosi, i ragazzi hanno bisogno dell’incitamento del pubblico”

LECCO – “Siamo tutti in discussione come staff ma fin quando siamo qui lavoreremo per il Lecco”. Queste le parole di mister Emiliano Bonazzoli nel post Lecco-Cremonese terminata 1-0 per i grigiorossi. La sconfitta odierna condanna i blucelesti all’ultimo posto in classifica a quota 20 punti.

“Il Lecco ha lottato e purtroppo oggi abbiamo perso su un unico episodio dove abbiamo commesso un’ingenuità. Penso sia stato un momento negativo ma, nel complesso abbiamo fatto una prestazione positiva contro una squadra forte dove non abbiamo concesso quasi niente e ci meritavamo di portare qualcosa di più”.

Bonazzoli spiega anche le ragioni del cambio ad inizio ripresa Sersanti per Galli: “Il giocatore era ammonito nonostante l’ottima partita e volevamo dare maggiore dinamismo ed più inserimenti, Frigerio stava un po’ calando “.

“I giocatori hanno fatto una prestazione ottima, adesso stiamo pagando il minimo episodio negativo. Abbiamo concesso poche occasioni da gol e la Cremonese è stata brava nel contenerci, inoltre è una squadra prima in classifica per le palle subite ed è difficile fargli gol, però abbiamo avuto l’occasione nel secondo e qualche contropiede avrebbe dovuto essere giocato meglio”.

Bonazzoli ha commentato la prova nei nuovi arrivati come Salcedo e Listkowski: “Sono due giocatori molto rapidi e veloci bravi negli spazi aperti. Abbiamo cercato di farli abbassare e poi ripartire veloci perché ti possano allungare la squadra e ripartire in contropiede. Poi Ierardi ha fatto una buona prova bravo nel contrasto con l’uomo, sempre attento e concentrato”.

Il mister infine ha parlato anche della contestazione finale dei tifosi che hanno fischiato la squadra: “Capiamo i tifosi che vogliono vedere una squadra che vince, questo clima è dettato dalla partita di settimana scorsa a Piacenza oggi i ragazzi hanno giocato bene. Solo a fine partita si tirano le somme non durante, i giocatori incitati dal pubblico possono dare qualcosa in più”.