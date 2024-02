Calcio. Lecco: sconfitta di rigore contro la Cremonese, finisce 0 a 1 per i grigiorossi

Quarta sconfitta consecutiva del Lecco e ultimo posto in solitaria

Decide la partita Coda (54′) dagli undici metri

LECCO – Il Lecco esce sconfitto dal Rigamonti-Ceppi nonostante la buona prova di carattere degli uomini di Emiliano Bonazzoli. Il Lecco subisce la quarta sconfitta consucutiva, a differenza della Cremonese che coglie la quarta vittoria di fila, con i blucelesti che ora sono soli all’ultimo posto in classifica.

Dopo l’entusiasmante campagna acquisti invernale mister Bonazzoli rivoluziona la squadra a partire dalla porta inserendo subito Listkowski dal primo minuto. Davanti a lui Ieraedi e Cejliak nuova coppia di centrali, mentre come terzino destro di spinta Davide Guglielmotti.

A centrocampo Frigerio prende il posto di Sersanti ma, la rivoluzione maggiore è in attacco Novakovich parte dalla panchina lasciando il posto a Salcedo, prima punta, affiancato da Crociata e Listkowski.

Qualche cambio anche sul fronte opposto rispetto alla formazione vincente col Brescia, Stroppa sceglie di schierare il neo acquisto Johnsen al fianco di Coda, Saro in porta e Castagnetti e Abredo dal primo minuto a centrocampo.

La Cronaca

Parte la partita del Rigamonti-Ceppi con il Lecco in possesso palla che prova a spingere sulla fascia destra con due belle combinazioni tra Guglielmotti (L) e Crociata (L). Nei primi 10 minuti partita combattuta a centrocampo ma, nessuna delle due squadre si avvicina alla porta avversaria.

Al 14′ fallo da arancione per Lochoshvili (C) su Crociata (L) che gli aveva rubato la palla sulla trequarti. Sulla punizione di Crociata (L) si inserisce bene Caporale (L) di testa, la palla esce di poco alla sinistra di Saro (C). La Cremonese tiene bene il campo, i blucelesti inventano dai trenta metri: cross di Crociata (L) per Listkowski (L) che sfiora appena, palla fuori deviata.

Al 21′, schema da calcio d’angolo per gli ospiti, la difesa bluceleste si difende bene. Dall’altra parte Frigerio (L) ruba palla e mette in mezzo per l’attaccante polacco che prova la rovesciata ma è debole e finisce però in bocca a Saro (C). Al 26′, nuova punizione per il Lecco, Crociata (L) calcia direttamente in out.

Al 30′, primo errore del match di Ierardi (L) che sbaglia il rilancio, la palla arriva sui piedi di Coda (C), Galli con un super recupero in scivolata ferma il tiro davanti alla porta di Lamanna (L). Possesso palla in mano dei padroni di casa, al 36′, primo angolo ma la difesa grigiorossa anticipa l’intervento di Listkowski (L) sul primo palo.

Al 40′, brivido per difesa bluceleste, Johnsen (C) si inserisce bene in area Ierardi (L) lotta al limite del fallo, la palla arriva suo piedi di Coda (C) che viene murato. Dopo appena un minuto, Zanimacchia (C) prova il destro a giro, Lamanna (L) fa una grande parata con la mano di richiamo.

Buon primo tempo del Lecco che gioca alla pari contro la seconda in classifica costruendo gioco e mantenendo il possesso palla. La Cremonese pericolosa solo nel finale con la grande occasione di Zanimacchia.

Secondo Tempo

Ad inizio ripresa, Bonazzoli inserisce subito Sersanti (L) per Galli (L). Il Lecco ci prova al 48′ con l’incursione di Salcedo (L) ben contenuto da Bianchetti (C) in velocità. La Cremo cresce e trova un rigore per la mano di Frigerio (L) larga sul cross di Johnsen (C) dalla sinistra.

Dal dischetto si presenta Coda (C) che batte Lamanna (L) con un tiro centrale al 54′. Dopo il gol gli ospiti prendono possesso della metà campo bluceleste che facita rispetto al primo tempo a costruire. Al 63′, i neo entrati Lunetta (L) e Novakovich (L) provano a risvegliare il Lecco con un bel triangolo in area che non si concretizza per l’intervento in uscita di Saro (C).

Lecco vicino al pareggio al 65′ con una bella punizione dalla destra, Crociata (L) pennella per Lunetta (L) che di testa sfiora il palo alla destra del portiere grigiorosso. Al 73′, entra anche in nuovo arrivo Inglese (L), blucelesti a propulsione offensiva alla ricerca del pareggio.

Al 79′, Tsadjout (C) incorna di testa in area, nessun problema per Lamanna (L). Grande ripartenza del Lecco al 82′, Lunetta(L) apre per Novakovich (L) contrastato al momento del tiro da Antov (C). Di nuovo Lecco al 86′, Inglese (L) innesca Sersanti (L) centralmente, Saro (C) chiude in uscita bassa.

Al 88′, grande destro rasoterra da fuori di Ghiglione (C) la palla sfiora il palo. Nel finale ultimo occasione per la Cremo con la cavalcata di Tsadjout (C) chiuso bene in out da Ierardi (L).

Nonostante il risultato bella prova del Lecco contro la Cremonese seconda in classifica soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa dopo il gol vittoria i blucelesti hanno perso le linee contro un avversario solido.

Tabellino

LECCO: Lamanna; Caporale, Celjak, Ierardi, Guglielmotti; Frigerio (Novakovich 56′), Galli (Sersanti 45′) , Ionita; Crociata (Degli Innocenti 73′), Salcedo (Inglese 73′), Listkowski (Lunetta 56′). All. Bonazzoli

CREMONESE: Saro; Lochoshvili, Bianchetti, Antov; Zanimacchia (Ghiglione 65′), Falletti, Castagnetti, Abredo, Sernicola; Falletti (Afena-Gyan 69′), Abrego; Johnsen, Coda (Tsadjout 69′). All. Stroppa

Marcatori: 54′ Coda (C) rig.

Arbitro: Zufferli di Udine, coadiuvato da Vivenzi di Brescia e Luciani di Milano. Quarto ufficiale Nicolini di Brescia. Al VAR on-site Abbattista di Molfetta e all’AVAR Santoro di Messina.

Ammoniti: Lochoshvili (C), Antov (C), Galli (L), Ierardi (L), Zanimacchia (C)

Espulsi: Locatelli (L)

Classifica

Parma 48

Cremonese 44

————–

Como 42

Venezia 41

Palermo 39

Cittadella 36

Catanzaro 35

Brescia 32

——————

Modena 32

Reggiana 29

Cosenza 28

Pisa 27

Bari 27

Sampdoria 27

Südtirol 24

——————–

Ascoli 22

Ternana 21

—————–

FeralpiSalò 21

Spezia 21

Lecco 20