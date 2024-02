Calcio Lecco. Bonazzoli: “Stimoli doppi contro la Cremonese”

I blucelesti pronti a ripartire contro la Cremonese

Di Nunno: “Crediamo nell’obiettivo salvezza”

LECCO – All’indomani della fine del calciomercato invernale la società bluceleste tira le somme di quanto fatto in questa sessione e su come presentarsi alla sfida che li attende domani al Rigamonti-Ceppi contro la Cremonese, calcio d’inizio ore 16.15. Nella conferenza stampa della vigilia sono presenti oltre a mister Bonazzoli anche il presidente Cristian Di Nunno e il direttore sportivo Domenico Fracchiolla.

Il presidente prende subito la parola: “Siamo felici del lavoro svolto e tra entrate e uscite sono state circa 29 le operazioni concluse. Un lavoro importante e la nostra famiglia ha dimostrato che per portare qui gente del calibro di Inglese e Capradossi ci vogliono degli investimenti importanti. È stato fatto un grandissimo lavoro di rinforzamento della squadra perché crediamo nell’obiettivo salvezza. Confermiamo lo staff tecnico perché crediamo in lui, e speriamo che domani ci sarà una bella risposta da tutti quanti sul campo”.

Fracchiolla, invece, espone la coralità del lavoro fatto dalla società durante questa sessione di calciomercato che ha portato diversi nomi importanti in via don Pozzi come: “Ierardi e Frigerio seguiti entrambi da diverse club in Serie B. Capradossi e Inglese si sono sempre allenati con regolarità”.

“Abbiamo fatto una mini rivoluzione e siamo anche contenti anche della plusvalenza di Di Stefano sia dal punto vista economico che per il ragazzo, meno dal punto di vista tecnico poi quei soldi sono stati reinvestiti nelle ultime due ore di mercato per accaparrarci una punta come Inglese”.

Mister Bonazzoli si concentra sul campo e sulla settimana difficile per l’inserimento di tanti nuovi giocatori e per la sconfitta subita contro la FeralpiSalò: “Bisogna resettare e dimenticare ciò che è stato sabato scorso, in questi giorni i ragazzi si sono allenati con dedizione sul campo. Riguardo ai nuovi abbiamo cercato subito di inserirli sia dal punto di vista tecnico e tattico che di spogliatoio. Stanno capendo le idee di ciò che vogliamo e vedremo se già da domani inserirli”.

L’avversario di domani sarà la Cremonese: “Un avversario agguerrito che vuole vincere il campionato e si è rafforzato ulteriormente sul mercato con Johnsen e Falletti. Una squadra con una forte identità di gioco, non facile da affrontare ma come tutte. Sicuramente gli stimoli sono doppi”.

Riguardo alla difesa che in tre partite ha preso ben 13 gol, Bonazzoli è chiaro: “Se non vai sotto non ti puoi esporre, bisogna concedere meno agli avversari. Si è lavorato in settimana sul come proporsi e recuperare avendo maggiore equilibrio in campo evitando di prendere delle ripartenze. Nelle ultime tre partite si è sempre andati sotto e attaccando si è preso il secondo gol in momenti chiave della gara, dobbiamo evitarlo”.

“Perciò ci sarà qualche cambiamento perché ci sono giocatori che devono rifiatare, altri che non stanno benissimo fisicamente e poi potremo vedere i nuovi in campo che ci possano dare una mano adattandoli allo stesso modulo che abbiamo usato finora, variandolo in fase d’attacco o in fase difensiva”.

Infine, il tecnico bluceleste parla dei giocatori indisponibili e dei neo arrivati: “Buso non sta bene per un virus intestinale. Caporale ha recuperato. Dovremo parlare con Locatelli per vedere le condizioni di Melgrati che non è stato bene in settimana per influenza. Lamanna è un ottimo portiere ma è appena arrivato. Inglese sta bene, bisogna vedere però quanto ha nelle gambe”

“Louakima deve capire come funziona il salto di categoria, è un ragazzo molto introverso che si sta pian piano aprendo, tecnicamente ha una bella spinta e una bella corsa e su cui si può lavorare in prospettiva. In avanti Parigini, ala destra, può giocare sia a destra che a sinistra Salcedo sa fare sia l’esterno che la prima punta più come contropiedista. Litstowski gioca più sulla sinistra, è allenato molto bene e forte fisicamente, ottimo dribbling e grande forza fisica. Vedremo quindi chi scegliere”.