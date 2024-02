Mercato. Fracchiolla rivoluziona il Lecco: tre nuovi arrivi e sette uscite

Ufficializzati gli arrivi di Lunetta, Inglese e Capradossi

Lasciano la squadra Ardizzone, Battistini, Eusepi, Marrone, Di Stefano, Dalmasso e Stanga

LECCO – La Calcio Lecco ha concluso nell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato numerose trattative sia in entrata che in uscita rivoluzionando la squadra guidata da mister Emiliano Bonazzoli. I nuovi giocatori in rosa sono: Gabriel Lunetta, Roberto Inglese ed Elio Capradossi.

Mentre salutano temporaneamente la maglia bluceleste Ardizzone fuori rosa da inizio stagione, che passa al Monopoli insieme a portiere Dalmasso; Battistini in prestito al Crotone e Marrone alla Cremonese, prossima avversaria in campionato. Ceduti, invece, a titolo definitivo: Lorenzo Di Stefano al Modena e Umberto Eusepi al Monterosi Tuscia FC. Infine, Luca Stanga di rientro dal prestito al Rimini passa alla Juve Stabia.

Nel dettaglio i nuovi arrivi a partire da Gabriel Lunetta, esterno sinistro, classe 1996, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Nella sua carriera ha collezionato 97 presenze e realizzato 12 reti in Serie C con le maglie di Gubbio, Renate, Giana e Reggiana. Inoltre, ha vestito le maglie di Alessandria e Südtirol in Serie B raccogliendo 89 presenze e 3 gol. Da non dimenticare l’esperienza nel campionato croato di prima divisione con il Rijeka.

Roberto Inglese, invece, è una punta centrale di esperienza classe 1991. Nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di Chievo e Parma in Serie A dove ha raccolto 150 presenze e realizzato 38 reti. Inoltre, ha accumulato 97 presenze in Serie B con le maglie di Pescara, Carpi e Parma.

Elio Capradossi andrà a rafforzare il reparto difensivo di Bonazzoli essendo un difensore centrale italiano con origini ugandesi classe 1996. Nella sua carriera è cresciuto nelle giovanili della Roma per poi passare al Bari nella stagione 16/17. Nelle stagioni successive ha vestito le maglie di Spezia, Spal e Cagliari per un totale di 134 presenze e una promozione in Serie A.