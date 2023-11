Calcio Lecco. Bonazzoli sul derby: “Prova di personalità sopra le righe”

Finisce in pari l’atteso derby del Lario, Como e Lecco non vanno oltre lo 0-0

Bonazzoli: “Punto importante per la classifica”

COMO – “Abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio ma, siamo stati sfortunati”. Queste le prime parole di mister Emiliano Bonazzoli dopo il pareggio senza reti del Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas, neo allenatore dei lariani.

Il tecnico bluceleste è entusiasta dei suoi ragazzi: “Devo fare i complimenti a tutti coloro che sono scesi in campo, in particolare alla difesa. Oggi abbiamo fatto un punto importante ed abbiamo agganciato l’Ascoli smuovendo così la classifica. Dobbiamo continuare su questa strada, partendo da prestazioni ottime come quella di oggi perché alla lunga i punti si fanno”.

Il derby di oggi è stata una gara combattuta, commenta Bonazzoli: “Nel primo tempo loro hanno cercato maggiormente di palleggiare mentre, noi siamo stati a farlo nella ripresa grazie ad alcune modifiche più aggressive per chiudere le linee di passaggio avversarie. Tutte due le squadre in campo hanno cercato di imporre il proprio gioco e giocare a viso aperto”.

Il mister esprime anche il suo parere sulla grande occasione avuta da Lemmens nel primo tempo: “Talmente è stata veloce che si è ritrovato addosso la palla e l’ha calciata male. Dispiace perchè se avesse preso la porta saremmo andati sicuramente in vantaggio. Ma, ripeto, la nostra è stata una grandissima partita”.

Le scelte iniziali di formazione sono state volutamente differenti dalle precedenti gare perché: “Abbiamo cercato di palleggiare maggiormente ed un trequartista in più l’avrebbe potuto fare. Poi abbiamo cambiato i due esterni in corsa per metterli in difficoltà sia a centrocampo che in difesa”. Infine, Bonazzoli commenta soddisfatto la prova di personalità della sua squadra: “Tutti hanno fatto una prova sopra le righe con tanta personalità”.