Calcio Lecco. Bonazzoli: “Vietato abbassare la guardia contro il Bari”

Domenica al Rigamonti-Ceppi arriva un Bari affamato di punti e riscatto

Bonazzoli: “Vogliamo prenderci la vittoria davanti ai nostri tifosi”

LECCO – “Non ci dobbiamo fidare delle voci che danno il Bari in crisi, è una squadra che verrà qui per invertire questa rotta negativa”. Queste le prime parole di mister Emiliano Bonazzoli alla vigilia di Lecco-Bari, match pomeridiano della 15^ giornata di Serie B e fondamentale nella risalita in classifica dei blucelesti.

Domani alle 16:15 allo stadio Rigamonti Ceppi ci si aspetta il tutto esaurito infatti, le due curve sono già sold out da giorni per la gara contro la squadra pugliese che è reduce da due gare difficili, come sottolinea il tecnico lecchese: “Contro il Venezia e la FeralpiSalò hanno preso 6 gol, ciò quindi vuol dire che la loro difesa non sta dando risultati importanti. Sembra, perciò, una squadra che abbia qualche problema in campo che a causa degli infortuni ma, sicuramente non ci dobbiamo fidare e non dobbiamo abbassare la guardia”.

Infatti, per Bonazzoli, il Bari è e rimane: “Una squadra con importanti individualità e verrà a Lecco per cambiare questa rotta negativa. La nostra concentrazione deve essere al massimo per affrontare una squadra forte che l’anno scorso è arrivata in finale playoff perdendoli all’ultimo secondo. Inoltre, c’è stata la contestazione dei tifosi quindi il Bari vorrà prendersi i tre punti in palio per questo dovremo stare molto attenti”.

“Ed impostare la partita come abbiamo fatto con lo Spezia: con lo stesso spirito, mentalità e voglia di portare a casa tre punti e fare una grande prestazione. Quando pensi che le squadre abbiano dei problemi e si tirano indietro è proprio lì che sbagli perchè la tensione e la concentrazione si abbassa e nel momento che le perdi rischi”.

Nel Lecco che scenderà in campo domani non ci saranno: “Guglielmotti che ha preso un colpo alla caviglia, Melgrati che sta ancora recuperando e Sersanti squalificato. Stiamo valutato un paio di alternative per chi andrà a coprire il suo ruolo tra Galli e Crociata. In base a chi giocherà in mediana decideremo anche chi starà davanti. Per la formazione, invece, ci schiereremo in base alla formazione del Bari che nelle ultime tre/quattro partite ha usato moduli diversi”.

Bonazzoli, inoltre, sottolinea l’atteggiamo che la squadra deve avere sin da subito: “Abbiamo provato diverse situazioni in cui possiamo andare a prenderli alti ed essere più attendisti. Faremo entrambe le cose, all’inizio magari bisogna capire come sono schierati e in base ai momenti della partita alzare il pressing, in ogni caso non bisogna sbagliare l’approccio lasciando il palleggio all’avversario”.

Sulle condizioni fisiche e mentali della squadra per il match contro il Bari: “Sia Lepore -pugliese – che tutti gli altri sono carichi. Dopo Como hanno recuperato bene e sono consapevoli di aver fatto un’ottima prestazione, come le precedenti, e vogliono continuare su questo trend per prendersi la vittoria. Giocando poi in casa l’entusiasmo dei tifosi c’è, si vede e si sente. Inoltre, muovere la classifica è fondamentale per noi”.

“Per quanto riguarda Novakovich – continua Bonazzoli – martedì ha fatto una buona gara. Alcune volte non si è legato molto col centrocampo e viceversa. Però, pensando alle occasioni create nel secondo tempo sta bene avendo dato tanto alla squadra per tutta la partita”.

Il mister per ultimo commenta le polemiche sorti sulle fattibilità del campo dello stadio Rigamonti-Ceppi ribadendo che: “Il manto erboso e la grandezza è quella di campo regolamentare essendo un sintetico di ultima generazione su cui ci può giocare a calcio normalmente. Come nei campi in erba è più scivoloso con la pioggia sta poi al calciatore scegliere le scarpe adatte per giocarci. Noi ci alleniamo ogni giorno ed è un campo dove si può far calcio”.