Calcio. Lecco cinico e spietato: Bari battuto 1-0

Gara contratta contro il Bari, il Lecco esce vittorioso e guadagna tre punti d’oro

Il gol di Nicolò Buso (69′) decide la partita al Rigamonti-Ceppi

LECCO – Il Lecco alla prova di maturità contro il Bari di Marino risponde presente e convince nel gioco. Al Rigamonti-Ceppi finisce 1-0 per i padroni di casa, il gol di Buso nella ripresa fa uscire i blucelesti dalle zone calde della bassa classifica di Serie B.

Il Lecco del duo Bonazzoli-Malgrati è costretto a rinunciare a Sersanti per squalifica e al suo posto in mediana schiera Degli Innocenti. Conferma per Franco Lepore nel tridente d’attacco insieme a Novakovich e Buso. Sul fronte opposto il Bari ritrova tra i convocati Faggi e Morachioli, mentre deve fare ancora a meno dei lungodegenti Menez e Maiello. Marino schiera una difesa a quattro rispetto alle due precedenti e sfortunate gare contro Venezia e FeralpiSalò.

La Cronaca

Nei minuti iniziali prende in mano il gioco la formazione ospite, il Lecco approfitta nella gestione per ripartire in velocità. Al 3′ minuto di gioco la prima occasione è per i padroni di casa, punizione di Lepore (L) dalla trequarti sponda di Bianconi (B) blocca bene il portiere Brenno (B).

La prima vera azione pericolosa arriva al 8′ minuto, Bianconi (L) riparte dalla propria difesa innesca Crociata (L) a centrocampo che trova Buso (L) sulla sinistra che mette in mezzo un cross interessante intercettato all’ultimo da Brenno (B).

Al 13′, il Bari tenta la conclusione dalla distanza con Sibilli (B) ma il pallone esce sul fondo alla destra di Saracco (L). Tanti errori da una parte e dall’altra nei primi 15 minuti di gioco, blucelesti pericolosi ma, mancano nel trovare il passaggio vincente. Invece, i galletti spingono bene sulla fascia destra con le incursioni di Dorval (B), al 18′ Nasti (B) di testa non riesce a direzionare verso la porta.

Al 23′, ci prova la squadra di Marino con la bella girata di Achik (B) appena fuori area, Saracco (L) chiude bene sul primo palo. Il Lecco si adegua ai ritmi bassi del Bari e non riesce a pungere nella metà campo avversaria e tenta delle ripartenze veloci sulla destra con il tandem Lepore-Lemmens.

Al 38′, Novakovich (L) si gira bene però, invece che aprire a sinistra si incaponisce e tenta la conclusione verso la porta difesa da Brenno (B), tiro debole e sporcato dai difensori avversari.

Nel finale il Lecco prende campo e si butta nella trequarti avversaria conquistando un’ottima punizione dal limite. Al 44′, Crociata (L) calcia alla grande ma la palla colpisce la traversa, la difesa pugliese è più veloce a spazzare via la palla. Brivido al 46′, scivola Brenno (B) in ribattuta, prende palla Lepore (L) che tenta la conclusione dalla distanza. Palla alta sopra alta sopra la traversa.

Primo tempo equilibrato al Rigamonti-Ceppi, Bari in maggiore possesso palla ma è il Lecco ad avere le maggiori occasioni da rete

Secondo Tempo

Subito cambio per Bonazzoli, esce Degli Innocenti (L) ammonito per Galli (L). Il Bari nella ripresa parte con maggiore aggressività rispetto al primo tempo, blucelesti creano sulla destra con Crociata (L) che mette in mezzo un pallone velenoso al 50′, Brenno (B) chiude la traiettoria con sicurezza.

Il Lecco gestisce il possesso palla nei primi dieci minuti della ripresa, Novakovich (L) al 55′ tenta il tiro verso l’estremo difensore ospite. Al 62′ Crociata (L) perde una palla pericolosa a centrocampo, il Bari attacca in contropiede 3 contro 2, ma il cross viene intercettato all’ultimo dalla retroguardia bluceleste.

Al 63′, Bonazzoli tenta la mossa Di Stefano (L) al posto di Lepore (L), dopo un minuto si rende subito pericolo e viene atterrato da Vicari (B). Al 69′, finalmente si sblocca la partita al Rigamonti-Ceppi, punizione dalla trequarti di Crociata (L), colpo di testa di Novakovich (L) in tuffo da Brenno (B), sulla ribattuta arriva Buso (L) che insacca porta vuota. Quarto gol stagionale per l’attaccante bluceleste.

Il Bari reagisce al 75′ con l’azione di Maita (B) sulla sinistra, cross al centro Sibilli (B) calcia altissimo sopra la traversa. Il Lecco difende il risultato gestendo il possesso palla e chiudendo le linee di passaggio, brivido per i tifosi blucelesti all’86’ per Edjuoma (B) in area piccola ma, l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 89, il Bari vicino al pareggio con il cross di Morachioli (B) per Aramu (B) ma di testa non inquadra lo specchio della rete. Al 92′, gran discesa di Caporale (L) che calcia in porta, Brenno (B) si distende per deviare il pallone in angolo.

Il Lecco si prende tre punti meritati davanti ai propri tifosi per le maggiori occasioni da rete create durante la partita, su tutte la grandissima traversa di Crociata nel primo tempo. Blucelesti si portano

Il tabellino

LECCO: Saracco; Caporale, Celjak, Bianconi, Lemmens; Crociata, Degli Innocenti (46′ Galli), Ionita; Buso (85′ Agostinelli), Novakovich (78′ Eusepi), Lepore (63′ Di Stefano). All. Bonazzoli

BARI: Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Matia (77′ Aramu), Benali, Acampora (86′ Edjuma); Sibilli, Nasti (56′ Diaw), Achik (77′ Morachioli). All. Marino

Marcatori: Buso (69′)

Arbitro: Baroni di Firenze, Miniutti di Maniago e Arace di Lugo di Romagna, 4^ uomo Catanoso di Reggio Calabria. Al VAR on site Pairetto di Nichelino e all’AVAR Longo di Paola

Ammoniti: Celjak (L), Novakovich (L), Degli Innocenti (L), Nasti (B), Di Stefano (L), Lemmens (L), Dorval (B)

Espulsi:

Classifica

Venezia 33

Parma 33

—————–

Como 28

Catanzaro 27

Cremonese 26

Modena 26

Cittadella 25

Palermo 24

——————

Cosenza 19

Bari 18

Pisa 18

Brescia 18

Südtirol 17

Sampdoria 16

Reggiana 16

—————-

Lecco 16

Ascoli 13

———————-

Ternana 11

Spezia 10

FeralpiSalò 7