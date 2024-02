Calcio Lecco, è ufficiale: Alfredo Aglietti nuovo allenatore

Il mister si presenterà alla stampa questa sera alle 18

LECCO – Le voci sono state confermate: sarà Alfredo Aglietti il nuovo allenatore della Calcio Lecco. La comunicazione ufficiale da parte della società bluceleste è arrivata pochi minuti fa e giunge subito dopo l’esonero di Emiliano Bonazzoli avvenuto in mattinata.

La società di via Don Pozzi fa sapere che mister Aglietti “ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024 con un’opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Con lui, integrano lo staff tecnico l’allenatore in seconda César Vinício Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello“.

Il mister verrà presentato alla stampa oggi, lunedì 12 febbraio, alle ore 18:00.

Aglietti, toscano classe 1970, con un passato da giocatore nel ruolo di attaccante in diversi club italiani, ha disputato due campionati nella massima serie con i colori di Napoli e Verona per un totale di 10 presenze e 10 reti.

Nel ruolo di allenatore, Aglietti ha esordito sulla panchina del Rondinella, in Serie D, nel novembre del 2004. Quindi, passa alla Sestese, poi Viareggio e Primavera della Sampdoria. Nel 2010 approda all’Empoli in Serie B, nel 2012 siede sulla panchina del Novara fino all’aprile del 2015. Approda all’Entella sempre in Serie B per poi passare nel giugno del 2016 a giudare l’Ascoli e tornare poco dopo di nuovo ad Entella. Seguono le esperienze sulle panchine di Verona, Chievo, Reggina e Brescia dove arriva nel dicembre del 2022 fino all’esonero del gennnaio 2023 dopo solo due partite alla guida delle Rondinelle.