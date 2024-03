Calcio Lecco. Maiolo post Südtirol: “Decideremo se proseguire con Aglietti”

Nessuna vittoria nel 2024: il Lecco cade anche a Bolzano

Aglietti diserta la conferenza stampa, al suo posto il direttore generale Angelo Maiolo

BOLZANO – “Sono venuto io non per una ragione particolare, però il presidente è molto arrabbiato e stasera ci incontreremo per capire se proseguire o rimanere con lo stesso staff tecnico“. Queste le parole del direttore generale del Lecco, Angelo Maiolo, sul nuovo ed eventuale cambio in panchina dopo la sconfitta arrivata sul campo del Südtirol, gara terminata 1-0 per padroni di casa.

Il direttore prosegue nell’analisi del match: “Oggi comunque non abbiamo fatto male ma neanche benissimo così come loro che non hanno fatto questa grande partita. Penso che fosse una partita da 0-0, ma c’è anche la sfortuna che ci perseguita avendo preso gol al 92′”

“Ci sono tante disattenzioni soprattutto sui calci d’angolo ma la squadra non è allo sbando sennò avrebbe preso 4/5 gol. Avremmo meritato di pareggiarla questa partita con un po’ di fortuna in più. I difensori non hanno fatto male e i giocatori ce l’hanno messa tutta. Se guardiamo la classifica è un conto, ma per il gioco non stiamo giocando da squadra allo sbando”.

Maiolo parla anche della rivoluzione di gennaio in cui sono arrivati molti giocatori nuovi e probabilmente questi: “Non stanno rendendo come dovrebbero però quando stravolgi certo non sai a cosa vai incontro. Ma soprattutto credo che chi è ultimo deve mettere più rabbia e che probabilmente i giocatori si siano accontentati dello 0-0 e nel portare a casa un pareggio. In questo modo si farà una fatica incredibile ad andare avanti”.

Il direttore parla anche di mister Aglietti che ha “sulle sue spalle circa 400 partite di Serie B, quindi parlano i campionati per lui. Non ci aspettavamo un punto in quattro partite, questo è vero, ma non so che altro dire, credo che Aglietti parla per sé e che come società ci aspettavamo di più è vero. Quando torneremo a Milano vedremo cosa fare riguardo all’allenatore insieme al presidente“.