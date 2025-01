Calcio Lecco. Riparte la campagna abbonamenti “Il Cielo Sarà Bluceleste”

Riaperta la campagna abbonamenti per le restanti otto gare casalinghe della Calcio Lecco

Per i tifosi blucelesti prezzi promozionali dal 9 al 15 gennaio

LECCO – Con l’inizio del 2025 riparte la campagna abbonamenti della Calcio Lecco 1912 “Il Cielo Sarà Bluceleste” valevole per le restanti otto gare casalinghe fino a fine stagione. Sono esclusi gli eventuali play-off o play-out.

La vendita si articolerà in due fasi: nella prima, che prenderà il via giovedì 9 gennaio alle 15:00 e terminerà mercoledì 15 gennaio, saranno proposti prezzi promozionali. Nella seconda, che partirà giovedì 16 gennaio e terminerà giovedì 30 gennaio, i prezzi saranno, invece, interi.

La vendita si svolgerà esclusivamente con la modalità di acquisto online sul sito di Etes nell’apposita sezione, a cui si potrà accedere a questo link e sarà attivo a partire dalle 15:00 del 9 gennaio. Chi sottoscriverà l’abbonamento utilizzando il sistema di acquisto online riceverà la tessera direttamente a casa.

Non sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti nei settori CURVA NORD e TRIBUNA D’ONORE in quanto il numero massimo di sottoscrizioni è già stato raggiunto durante la campagna estiva e, per regolamento di Lega, va garantito un numero minimo di biglietti disponibili in vendita libera per ogni partita.

Prezzi promozionali degli abbonamenti per la prima fase (dal 9 al 15 gennaio)

PREZZI INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALE € 115 € 85 TRIBUNA LATERALE € 80 € 50 DISTINTI € 50 € 35 Diritti di prevendita inclusi nel prezzo. Sono escluse dal prezzo le commissioni del servizio

Prezzi degli abbonamenti per la seconda fase (dal 16 al 30 gennaio)

PREZZI INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALE € 126 € 92 TRIBUNA LATERALE € 84 € 60 DISTINTI € 58 € 40 Diritti di prevendita inclusi nel prezzo. Sono escluse dal prezzo le commissioni del servizio

Le riduzioni sono valide per i nati dal 1959 o negli anni precedenti per le donne e i ragazzi nati tra il 2006 e il 2011.

Tariffe speciali

I ragazzi nati tra il 2012 e il 2018 possono sottoscrivere l’abbonamento ad un prezzo speciale di € 10 nel settore Distinti (solo ed esclusivamente online).

I genitori dei ragazzi tesserati nel settore giovanile del Calcio Lecco 1912 e gli invalidi deambulanti tra il 70% e il 100% potranno sottoscrivere un abbonamento dedicato nel settore Distinti al costo di € 20 esclusivamente presentandosi alla segreteria della sede (via Don Pozzi, 6) da giovedì 9 gennaio in poi: questo tipo di abbonamento non può essere sottoscritto attraverso il metodo online.

L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini nati dal 2019 o anni seguenti e per i portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti).