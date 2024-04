Calcio. Malgrati nel pre Lecco-Venezia: “Daremo sempre il massimo”

Al Rigamonti-Ceppi arriva la corazzata Venezia, sabato alle 16:15 il calcio d’inizio

Malgrati: “Chi gioca deve dare tutto per questi colori”

LECCO – “Più ci avviciniamo alla fine più le partire sono decisive. Noi, però, interpreteremo la gara allo stesso modo e daremo il massimo in campo.” Queste le parole di Andrea Malgrati alla vigilia del match Lecco-Venezia che si giocherà sabato alle 16:15 al Rigamonti-Ceppi.

Domani sarà una gara cruciale anche per il Venezia che non deve perdere punti nella volata promozione e secondo il mister bluceleste ha nella sua punta Pohjanpalo uno degli attaccanti migliori della categoria: “È difficile da fermare, speriamo che lo faccia da solo. Se guadagna certe cifre e ne fa altrettante un motivo c’è.”

“A gennaio hanno perso Johnssen che si sposava benissimo con il loro modulo, dopo hanno trovato delle difficoltà che non pensavano di avere. Siamo sempre al solito discorso: tutte perdono punti, anche il Parma, appena abbassi la guardia ti può girare male e noi lo sappiamo benissimo avendolo vissuto anche noi sulla nostra pelle”.

L’approccio alla partita da qui alla fine sarà fondamentale per il Lecco: “Ogni giocatore sa che deve fare il proprio percorso, e guardare sempre avanti. Sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa ci aspetta. Lotteremo lo stesso anche se non dovesse arrivare il raggiungimento dell’obiettivo: chi tirerà i remi in barca starà seduto con me in panchina”.

“Io tengo particolarmente all’atteggiamento in campo e voglio che i giocatori siano sempre sul pezzo. Quando si entra qua, si deve pensare solo al bene di questi colori. Questa cosa l’ho voluta subito chiarire e l’hanno capita benissimo, non erano punizioni le esclusioni ma solo una questione di chiarezza”.

Infine Malgrati parla della probabile formazione del Lecco di domani: “Beretta probabilmente non sarà della partita, Guglielmotti invece ha un fastidio ma dovrebbe esserci. Listkowski ha il solito problema e di Lamanna sapete già la situazione. Riguardo al modulo interpelleremo più o meno gli stessi giocatori, da altri ho avuto delle risposte importanti e potrebbero far parte prima della partita. Novakovich sente particolarmente questa gara e in settimana si è allenato bene, come Inglese del resto.”