Calcio Promozione. Il Costamasnaga vola ad un passo dalla salvezza

Vittoria d’oro del Costamasnaga contro il Menaggio

Il derby tra Luciano Manara e GrentArcadia finisce 1-1, ennesimo pareggio per la Colico Derviese

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Dopo il turno saltato dalle squadre lecchesi impegnate nel campionato di Promozione 23/24 a causa del maltempo che si recupererà mercoledì 3 aprile, nella giornata odierna, la 25^, sono arrivati risultati punti per tutte quatto le compagini impegnate sui campi di gioco.

Il risultato più importante lo mette a segno il Costamasnaga che nello scontro diretto il Calcio Menaggio non si fa beffare come all’andata ma vince 2-1 in casa e ritrova la vittoria che mancava da più di un mese grazie alla doppietta del suo miglior marcatore Isaac Baho. Manca solo un punto ai grigiorossi per uscire dalla zona playout e domenica prossima ci potrebbe essere l’occasione nel derby contro il GrentArcadia.

Quest’ultimi hanno fatto un buon colpo fuori casa frenando la corsa della Luciano Manara. Gli ospiti sono andati in vantaggio grazie al gol di Citterio ma i biancoazzurri hanno poi recuperato il risultato con la rete di Loew. In pieno recupero i ragazzi di Polonioni hanno avuto con Lozza l’occasione per chiuderla ma, l’attaccante ha mancato di poco il bersaglio.

Infine, la Colico Derviese dopo lo strepitoso girone d’andata in quello di ritorno è abbonata ai pareggi. Questo è il terzo consecutivo per i ragazzi di Battistini che non hanno più trovato i tre punti in campionato da gennaio in poi ed anche oggi in casa contro l’ultima della classifica, la Giovanile Canzese, hanno messo il segno X sulla schedina pareggiando per 0-0.