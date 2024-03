Calcio Promozione. Vince la Luciano Manara contro il Lissone

La Luciano Manara continua a vincere: Lissone sconfitto 2-1

Pareggiano Colico Derviese e Costamasnaga, sconfitta amara per il GrentArcadia

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Nella 23^ giornata di gare del girone B di Promozione 23/24 l’unica lecchese a vincere è la Luciano Manara che si riscatta, in campionato, della sconfitta esterna contro il Mariano nella semifinale d’andata di Coppa Italia, terminata 1-0 per i comaschi.

La formazione di Iotti è andata subito in svantaggio al 11′ con la rete ospite di Arienti, però i biancoazzurri hanno prima pareggiato, con Loew al 26′, e poi ribaltato il risultato con la rete di Palvarini al 54′ della ripresa conquistando così tre punti d’oro davanti al proprio pubblico.

Di tutt’altro morale è invece la Colico Derviese che regala un punto al Menaggio, fino ad oggi ultimo della graduatoria. I ragazzi di Battistini non riescono a gestire il vantaggio ottenuto nei primi 45′ minuti con la rete di Fall al 27′ e si fanno recuperare con Pisoni su rigore al 88′ minuto di gioco.

Pareggio interno per 1-1 per i lecchese del Costamasnaga nello scontro salvezza con la Vibe Ronchese. I grigiorossi di Invernizzi sono passati in vantaggio grazie ad un autogol al 20′ del primo tempo, gli ospiti però hanno pareggiato il risultato ad inizio ripresa con la rete di Montesano.

Infine il GrentArcadia dopo un ottimo primo tempo in cui ha gestito il gioco e un secondo contornato da diverse occasioni da gol subisce a nove minuti dal termine il gol vittoria della Pontelambrese. La punta comasca, Romeo, insacca da distanza ravvicinata il bel traversone di Gerosa regalando tre punti al proprio team.

A livello di classifica sia Costamasnaga che GrentArcadia sono in zona play-out perciò per uscirne al più presto sono necessari punti a partire dalla prossima settimana. I grigiorossi incontreranno il Lissone fuori casa mentre i ragazzi di Polonioni sfideranno nel derby lecchese la Colico Derviese di Battistini, in caduta libera da otto gare a questa parte. Le ambizioni faranno la differenza sul campo.