Calcio Promozione. Vince la Luciano Manara contro la Vibe Ronchese

Torna alla vittoria la Luciano Manara: Cesana, man of the match

Pareggiano sia Colico Derviese che GrentArcadia, perde il Costamasnaga in trasferta

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Nel campionato di Promozione 23/24 torna al successo la Luciano Manara che vince in trasferta sul campo della Vibe Ronchese e guadagna due importanti sulla capolista Mariano, prossima avversaria nella semifinale di Coppa Italia mercoledì 28 febbraio.

Commenta soddisfatto la vittoria il team manager, Mauro Fumagalli: “Oggi abbiamo giocato un’ottima partita dominando anche se abbiamo sbagliato un sacco di gol e preso un palo con Cavalli. Si è sbloccato Cesana che è tornato a segnare alla mezz’ora su una bella palla in verticale facendo uno scavetto e anticipando l’uscita del portiere. Adesso andiamo a Mariano a giocarci il passaggio del turno in Coppa Italia”.

Non riesce ancora a trovare la vittoria nel girone di ritorno la Colico Derviese che pareggia 1-1 sul campo del Lissone. Una partita sfortunata come racconta mister Battistini: “Abbiamo dominato per 80 minuti poi ci hanno riacciuffato nel finale con l’unico tiro in porta che ci hanno fatto. Poi abbiamo sbagliato anche due rigori con Gavazzi e con Falchi. I migliori in campo di oggi sono stati Lassi il nostro portiere che ha parato un rigore contro, ma anche De Ponti, Salvarori, Raba e Battistessa l’aurore del gol. Questo periodo è un po’ difficile per noi tra squalificati, infortunati e partite che non girano come dovrebbero comunque ci crediamo ancora”.

Stesso parziale anche per il GrentArcadia che contro lo Speranza Agrate, terza in classifica, raccoglie un ottimo punto. Francesco Crippa, team manager, commenta il risultato: “Abbiamo giocato contro una signora squadra, dispiace che non siano arrivati i tre punti perchè siamo andati in vantaggio noi con Lozza e loro hanno fatto gol sull’unico tiro in porta che hanno fatto. Ottima prova d’insieme della squadra”.

“In questo momento ci siamo sia di testa che gambe e lo dimostra che hai fatto 4 punti contro la terza e quarta del campionato nelle ultime partite e che nel girone di ritorno siamo sempre andati a punti e perso solo col Mariano. Siamo contenti e fiduciosi anche se non abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo, la squadra ha recepito bene il cambio del mister e si vede in campo così anche i nuovi ragazzi che si sono amalgamati bene nel gruppo”.

Invece, dopo la bella prestazione della settimana scorsa contro la Luciano Manara, cade il Costamasnaga sul campo del Biassono che nel finale di partita non riesce a difendere il vantaggio di 2-1 e si fa recuperare e poi sorpassare a pochi minuti dal 90′.

Deluso il mister grigiorosso, Giulio Invernizzi, per come è arrivata la sconfitta: “Nel primo tempo abbiamo pareggiato il vantaggio con il rigore di Baho trasformato da Forno, nel secondo siamo andati in avanti sempre con Forno su punizione. Però, nell’ultimi 10 minuti loro si sono ributtati davanti e hanno segnato due reti nel giro di 3 minuti con due tiri nel sette. Dobbiamo essere più sgamati nel difendere il risultato se in vantaggio e dobbiamo gestire meglio le ripartenze”.