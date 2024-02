Calcio Promozione. Grande vittoria del GrentArcadia contro l’Arcore

Finisce 2-2 il derby tra Luciano Manara e Costamasnaga

Vittoria di carattere per il GrentArcadia, la Colico Derviese sprofonda in classifica

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Frena la mini serie positiva di tre vittorie consecutive nel campionato di Promozione la Luciano Manara che nel derby lecchese contro un solido e concreto Costamasnaga trova solamente un punto. Il Mariano, invece, continua a vincere e allunga il suo vantaggio sui bianco-azzurri a più 8.

Al Comunale di Barzanò la gara si è aperta con una partenza sprint per gli ospiti che alla prima azione sono andati immediatamente in vantaggio. Da rimessa laterale avanzata la palla arriva a centro area sulla testa di Forno che spizza appena per il tap-in vincente di Sassone.

La Luciano Manara affonda per cercare il pareggio ma Soldo salva il risultato per ben due volte: al 26′ con un doppio intervento da terra sul tiro da distanza ravvicinata di Catta e poi al 30′ con il tuffo plastico sul mezzo esterno di Cesana al volo. Ma, allo scadere del primo tempo sull’ennesimo cross all’interno dell’area grigiorossa, Catta si alza la palla e di rovesciata trova il pareggio.

La ripresa si apre con una doccia gelata per i ragazzi di Ivan Iotti: il portiere classe 2005 Perillo sbaglia il rinvio e regala palla a Baho mette la segno la rete del secondo vantaggio. La Luciano Manara schiaccia i grigiorossi nella propria metà campo e i cambi decidono la gara: Cavalli, neo entrato, calcia un’ottima punizione dal limite e la palla carambola in rete.

I padroni di casa prendono altri due pali prima con Bovis al 31′ e poi ancora con Cavalli nel finale sempre su punizione ma il risultato non cambia. Ottimo punto per il Costa che continua a smuovere la sua classifica in piena zona play-out ma a soli due punti dall’uscirne.

Ottima e fondamentale vittoria per la corsa salvezza anche per il GrentArcadia che in trasferta sul campo della Casati Calcio Arcore, quinta in classifica, guadagna tre punti d’oro. Ci racconta il successo odierno Walter Sangiorgio, allenatore della Juniores: “Siamo partiti con tre attaccanti con l’intenzione di fare la partita anche se davanti a noi avevamo una signora squadra”.

“Nei primi dieci minuti di gioco il nostro portiere Bosisio a tu per tu con i loro attaccanti ha fatto due parate incredibili. Poi siamo andati in vantaggio noi al 13′ su un loro errore difensivo: Redaelli ha passato la palla indietro ma il portiere ma ha ciccato clamorosamente”.

“Ci siamo difesi bene sul loro gioco e al 33′ su calcio d’angolo di Perego, capitan Esposito ha infilato di testa il secondo gol. Dopo appena quattro minuti Lazza ha rubato palla sulla trequarti sul tiro ha trovato la deviazione vincente di Citterio. Nel secondo tempo, loro all’attacco ma Bosisio ha salvato il risultato altre due volte. Il migliore in campo in assoluto tra i 22. La classifica ora è molto corta, dobbiamo continuare a fare punti cercando di creare maggiore gioco”.

Infine, la Colico Derviese cade in casa contro la Vibe Ronchese per 2 reti a 0: in gol Marzano e Porta. Nel girone di ritorno la squadra di Battistini è ancora a secco di vittorie e sta pericolosamente retrocedendo verso le zone basse della classifica che dista ora solo due punti.