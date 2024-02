Calcio Promozione. Lecchesi in campo: tre pareggi e una vittoria

La Luciano Manara vince 3-2 contro il Biassono

Il derby Costamasnaga-Colico Derviese finisce 0-0, pareggio a reti inviolate anche per il GrentArcadia

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – La Luciano Manara agguanta la terza vittoria consecutiva consecutiva in casa contro il Biassono grazie al risultato di 3-2 e tiene nel mirino la capolista Mariano che liquida l’ultima in classifica, Giovanile Canzese, con un secco 3-0 in trasferta.

Salvatore Catta, di nuovo in rete, prende in mano la squadra al 13′ rispondendo subito alla rete ospite di Personé siglata al 10′ minuto di gioco. Il primo tempo si conclude sull’1-1 grazie a delle parate del portiere biancoazzurro Valsecchi. Nel secondo tempo i ragazzi di Ivan Iotti entrano più determinati e trovando il secondo gol, al 10′, sempre con il capocannoniere del campionato di Promozione 23/24.

“Abbiamo avuto diverse occasioni per fare altri gol e chiudere la prima la gara – racconta Mauro Fumagalli, team manager – ma abbiamo sbagliato tanto. Poi Colombo da fuori area ha lasciato partire un gran tiro e ci ha portato sul 3-1. Nel finale abbiamo abbassato un po’ la guardia e gli abbiamo regalato un rigore nonostante ciò abbiamo portato a casa i tre punti”.

La prossima avversario della Luciano Manara sarà il Costamasnaga che oggi nel derby contro la Colico Derviese ha ottenuto un pareggio per 0-0. Risultato stretto per il mister grigiorosso, Giulio Invernizzi, dato che: “Abbiamo sbagliato un rigore con Forno che poteva garantirci la vittoria. Nel primo tempo è stato un match bloccato da entrambe le parti, nella ripresa siamo entrati meglio e c’era subito anche un altro rigore ma non è stato concesso”.

“Una partita equilibrata che però ci porta finalmente fuori dalla zona play-out, in 5 partite abbiamo fatto 10 punti e dobbiamo continuare così per ottenere la salvezza”. Infine, ottiene un punto importante per la classifica il GrentArcadia che pareggia 0-0 in casa contro la Concorezzese.