Calcio Promozione. La Luciano Manara si aggiudica il derby col Colico

La Luciano Manara vince 3-2 contro la Colico Derviese

Perdono sia GrentArcadia che Costamasnaga

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Nel campionato di Promozione 23/24 la Luciano Manara prosegue nella propria corsa in solitaria all’inseguimento del Mariano capolista. I ragazzi di Ivan Iotti si sono aggiudicati il primo derby lecchese del girone di ritorno battendo fuori casa la Colico Derviese.

La gara si è aperta con il gol dei padroni di casa: Fall al 5′ minuto sfrutta l’incertezza in uscita del portiere Valsecchi. Al 15′, Catta riapre il match con un bel destro in area e al 19′ i biancozzurri trovano il vantaggio da corner con Cisternino. Al 14′ della ripresa Colico a segno con Peter Rossi che incorna di testa l’angolo a favore.

Ma dopo nemmeno un minuto proprio l’autore del gol del pareggio gialloblù viene espulso per proteste per la decisione dell’arbitro di concedere un rigore. Dal dischetto va Catta che segna la sua 16^ rete stagionale confermandosi sempre di più capocannoniere del girone B.

Commenta la vittoria Mauro Fumagalli, team manager della Luciano Manara: “Bella partita anche se è stata dura. Ci siamo ripresi subito dopo il gol del vantaggio del Colico con un bel uno-due, anche dopo il gol nel secondo tempo siamo andati subito all’attacco e abbiamo avuto anche l’occasione del 4-2 ma, Catta l’ha tirata fuori. Siamo contenti del risultato e dei giovani che hanno giocato come Bose e Loew, ora pensiamo alla prossima sfida con il Biassono”.

Frena la propria risalita, invece, il GrentArcadia che cade sotto i colpi della capolista Mariano per 3-0, doppietta di Brighenti e gol di Pelucchi, incassando la prima sconfitta del girone di ritorno. Francesco Crippa, team manager, commenta la gara odierna: “Sono forti e non per niente sono in testa al campionato, il primo tempo è finito 1-0 per un nostro errore”.

“Nel secondo siamo rientrati bene e abbiamo avuto un paio di occasioni clamorose per segnare, però loro sono ripartiti in contropiede e ci han tagliato le gambe. Esposito e Colombo migliori in campo. La prossima giocheremo in casa contro il Concorezzo dovremo fare punti per tornare a smuovere la classifica”.

Cade anche il Costamasnaga, 2-0 contro la Pontelambrese, mettendo così fine alla mini striscia di tre vittorie filate nel girone di ritorno. La partita nella ripresa è stata sospesa per un’infortunio ad un giocatore grigiorosso che cadendo ha sbattuto la testa ma, ora sta bene come racconta mister Giulio Invernizzi: “È arrivata l’ambulanza e la partita è stata sospesa per 20 minuti”.

“Riguardo alla gara loro hanno segnato al 15′ del primo tempo: tiro da fuori area di Nespoli, Cortesi è arrivato più veloce di tutti sulla ribattuta di Soldo. Primo tempo abbastanza equilibrato, loro però hanno avevano più fame di vittoria rispetto a noi. Settimana prossima dovremo entrare con un altra testa e maggiore aggressività contro il Colico”.