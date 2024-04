Calcio Promozione. Il GrentArcadia conquista la salvezza matematica

Al GrentArcadia basta un pareggio con la Vibe Ronchese per mantenere la categoria

La Colico Derviese ritrova il successo, tre punti anche per Luciano Marara e Costamasnaga

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANÒ – Risultati più che positivi per le formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Promozione 23/24 in cui spiccano le vittorie di Colico Derviese e del Costamasnaga. Ma, il risultato più importante di giornata lo ottiene il GrentArcadia che con il pareggio 0-0 contro la Vibe Ronchese conquista la salvezza matematica a due turni dal termine della stagione.

L’arrivo di Mister Polonioni in panchina ha svoltato il campionato dei lecchesi che nel girone di ritorno hanno perso solo due partite e allontanato, a suon di risultati positivi, lo spettro retrocessione dando vita a una rimonta straordinaria per quello che si era visto nel girone d’andata chiuso con soli 17 punti.

Esce dal periodo di crisi la formazione di Danilo Battistini grazie ad una ottima prova di forza contro il Lesmo, battuto 4-0. I gol di Salvadori, Fall, Moroni e Arrighini mettono, così, fine al pessimo girone di ritorno in cui i gialloblù non avevano mai vinto e collezionato 5 sconfitte e 7 pareggi.

L’altro importante successo di giornata lo trova il Costamasnaga che ottiene un netta vittoria per 3-0 contro la Giovanile Canzese. I grigiorossi, dopo la sconfitta nel recupero contro il Lissone, hanno cambiato guida tecnica passando da Giulio Invernizzi a Fabrizio Castelnuovo per dare una scossa nel finale di campionato.

La vittoria odierna conquistata grazie alle reti di Baho, Forno e Ferrario porta la squadra lecchese a quota 31 punti, ad una solo lunghezza di distanza dalla salvezza diretta. Ci sono ancora due partite fondamentali da disputare che, per lo più, saranno scontri diretti per evitare i play-out: il primo contro il Cavenago e l’ultima giornata contro il Lesmo.

Nelle zone alte della classifica, invece, la Luciano Manara ottiene una sudata vittoria di misura in casa contro il Cavenago. Decide la gara il gol di Cisternino al 30′ che raccoglie di testa il corner di Cavalli ed insacca in rete. Nel finale gli avversari alla ricerca di fondamentali punti salvezza hanno, in ripartenza, sfiorato il pareggio. Ma, la squadra di Iotti ha retto bene e conquistato altri tre punti consolidandosi al secondo posto in graduatoria.

Mauro Fumagalli, team manager dei biancoazzurri, commenta la prestazione odierna: “Siamo andati in vantaggio con un gol in mischia ma nel primo tempo avremmo potuto farne diversi sprecando occasioni importanti. Nella ripresa abbiamo gestito la gara, manteniamo il secondo posto in classifica e aspettiamo di sapere quando sarà la finale di Coppa Italia che ci permetterebbe di salire di categoria direttamente”.