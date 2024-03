Calcio Promozione. Il GrentArcadia s’aggiudica il derby col Costamasnaga

Il GrentArcadia vince 3-1 lo scontro salvezza contro il Costamasnaga

La Luciano Manara asfalta la Giovanile Canzese, un altro 0-0 per la Colico Derviese

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANÒ – Nel rush finale del campionato di Promozione 23/24 basta una settimana per cambiare tutto, infatti solo sette giorni fa il Costamasnaga era ad un passo ad uscire dalla zona playout, invece oggi ci è risprofondato dentro a causa della sconfitta infrasettimanale contro il Mariano e quella odierna con i cugini del GrentArcadia.

Sorte opposta proprio per la squadra di Dolzago che abbandona le profonde acque della classifica per piazzarsi, grazie alla due vittorie consecutive per 3-1 con Biassono e appunto Costa, al nono posto della graduatoria. Mancano solo quattro giornate al termine del campionato e il Grent è ad un passo dalla salvezza diretta grazie ad un girone di ritorno di tutto rispetto sinora: 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte.

Il successo nel derby odierno è timbrato da Lozza con una doppietta personale e da un’autogol dei grigiorossi. Commenta il successo odierno il team manager, Francesco Crippa: “Abbiamo avuto una grande settimana, due vittorie e un pareggio, che ci ha permesso di essere sopra alla zona play-out grazie e soprattutto ad un ottimo girone di ritorno. Inoltre, oggi abbiamo cinque punti di distanza tra noi e il Costa che è un rivale diretto per la salvezza”.

“Oggi il nostro campo era mal messo, all’inizio siamo andati sotto su una loro punizione poi siamo venuti fuori noi e l’abbiamo pareggiata prima della fine del tempo con Lozza, in anticipo su difensori ospiti insaccando un cross dalla destra. Nella ripresa azione simile ma gol questa volta Lozza è andato di testa e siamo andati in vantaggio e poi c’è stato il loro autogol. Adesso ci riposiamo ma, dal 3 dobbiamo continuare a fare il nostro, far bene e giocare a prescindere dall’avversario che hai di fronte”.

Invece, precipita sempre più in basso la Colico Derviese che manca ancora una volta il successo e trova il terzo pareggio per 0-0 consecutivo, oggi contro il Cavenago. La formazione di Battistini, dato il pessimo girone di ritorno, è ora in una situazione molto difficile: solo un punto sopra la zona playout.

Infine, ritrova il successo la Luciano Manara che, dopo la sconfitta nell’infrasettimanale contro la Concorezzese, rifila 5 reti alla Giovanile Canzese. Vittoria senza storia a favore dei lecchesi in cui firma una tripletta il capocannoniere del campionato Salvatore Catta, 24 timbri stagionali, e Cavalli segna invece una doppietta.