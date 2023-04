Calcio Serie C. Il Lecco cade a Padova: all’Euganeo finisce 3-1

Sconfitte anche per Pro Sesto e Pordenone

Blucelesti sempre secondi in classifica

LECCO – Dopo le due vittorie consecutive ottenute ai danni di Renate e Pro Patria, la Calcio Lecco va ko sul terreno di gioco del Padova. All’Euganeo i padroni di casa si impongono per 3-1 grazie alle reti dell’ex Vasic, di Jelenic, a segno nel primo tempo rispettivamente al 5′ e al 27′, e di Russini che al 77′ chiude i conti dopo che Tordini aveva riaperto i giochi al 65′.

Nonostante il ko la truppa di Foschi riesce comunque a mantenere la seconda piazza della classifica, per via dei contemporanei ko rimediati dalla Pro Sesto e dal Pordenone. I milanesi sono stati battuti in casa 1-0 dalla Pergolettese mentre i friulani hanno rimediato una sconfitta per 2-1 sul campo del L.R. Vicenza.

Ad una giornata dal termine della regular season la classifica vede dunque il Lecco secondo in classifica con 61 punto all’attivo, seguono poi la Pro Sesto a quota 60, il Pordenone a 59 e il L.R. Vicenza a 58.

Le restanti formazioni che in questo momento accederebbero ai playoff sono Padova (56 punti), Virtus Verona (55 punti), Arzignano Valchiampo (53 punti), Novara (52 punti) e Pergolettese (51 punti).

Ora l’attenzione va tutta sull’ultima giornata di campionato, in programma sabato prossimo, 22 aprile. Tutte le sfide avranno il calcio d’inizio alle 17.30: l’ostacolo per la Calcio Lecco si chiama Pro Vercelli, formazione ancora a caccia di punti per evitare i palyout. La Pro Sesto farà visita alla FeralpiSalò, già aritmeticamente promossa in Serie B dallo scorso turno, mentre Pordenone e L.R. Vicenza se la vedranno rispettivamente contro AlbinoLeffe e Piacenza.

Tabellino

PADOVA – LECCO: 3-1: Vasic (P) 5′, Jelenic (P) 27′, Tordini (L) 65′, Russini (P) 77′.

PADOVA: Donnarumma, Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello (Zanchi dal 79′), Vasic (Franchini dal 56′), Radrezza (Cretella dal 25′), Dezi, Jelenic (Piovanello dal 70′), Bortolussi, Russini (Kirwan dal 79′). A disp.: Zanellati, Fortin, Ilie, Ceravolo, Curcio, Cannavò, De Marchi. All. Torrente.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici (Zambataro dal 54′), Giudici, Galli (Ilari dal 65′), Girelli (Pinzauti dal 46′), Zuccon, Lepore, Mangni (Bunino dal 46′), Tordini (Lakti dall’82’). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Bianconi, Ardizzone. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Perri, sez. Roma 1.

Classifica

FeralpiSalò 68 (promossa in Serie B)

————————————————

Lecco 61

Pro Sesto 60

Pordenone 59

L.R. Vicenza 58

Padova 56

Virtus Verona 55

Arzignano Valchiampo 53

Novara 52

Pergolettese 51

————————————————

Renate 50

Juventus Next Gen 49

Pro Patria 47

Mantova 45

Pro Vercelli 45

————————————————

Trento 43

Sangiuliano City 42

AlbinoLeffe 38

Triestina 36

————————————————

Piacenza 35