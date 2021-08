Si apre con una sconfitta (1-0) la stagione dei blucelesti

A decidere il match è un rigore di Bunino ad un minuto dallo scadere

VERCELLI – E’ una sconfitta davvero beffarda quella rimediata dalla Calcio Lecco sul campo della Pro Vercelli.

Allo stadio “Piola” le emozioni non sono state tantissime e le occasione da gol poche su entrambi i fronti. Lo 0-0 sarebbe stato sicuramente il risultato più corretto ma un rigore trasformato da Bunino all’89’ ha condannato i blucelesti al primo ko stagionale.

Primo tempo senza reti

In avvio di gara i ritmi non sono altissimi. Il primo affondo, dopo solamente due minuti di gioco, è della Pro Vercelli ma si conclude in un nulla di fatto. Il Lecco si fa vedere invece con Iocolano al 5′: il suo tiro a giro però viene facilmente bloccato da Tintori.

Al 13′ i padroni di casa hanno una grande opportunità con Rolando che solo davanti a Pissardo sciupa una facile occasione da rete. Dieci giri di lancette più tardi sono ancora i piemontesi a rendersi pericolosi: dopo una bella azione sull’out di sinistra Crialese conclude in diagonale ma il suo tiro non è efficace.

Negli ultimi dieci minuti della prima frazione di fatto non succede più nulla. Le squadre vanno dunque al riposo sullo 0-0.

La ripresa

Il primo quarto d’ora del secondo tempo ricalca il finale del primo, con i due estremi difensori che non vengono praticamente mai chiamati in causa. Entrambi gli allenatori provano dunque a mischiare le carte in tavola con le prime sostituzioni: Scienza inserisce nell’ordine Della Morte, Clemente e Erradi per Rolando, Crialese e Emmanuello; Zironelli risponde con Zambataro e Mastroianni che prendono il posto di Giudici e Petrovic.

Anche dopo i primi cambi la situazione in campo non varia di molto. Al 76′ su un infortunio di Tintori, Kraja sfiora il vantaggio con un pallonetto che sorvola di poco la traversa. All’84’ è invece Enrici ad andare vicino al gol sugli sviluppi di un corner.

La beffa per i blucelesti però è dietro l’angolo e si materializza all’89’. Dopo un contatto dubbio in area tra Merli Sala e Bunino il direttore di gara concede il penalty che lo stesso Bunino trasforma nel gol dell’1-0.

A nulla servono per i ragazzi di Zironelli i quattro minuti di recupero. La stagione 2021/2022 della Calcio Lecco parte con una sconfitta che sa di beffa. Sabato prossimo al “Rigamonti-Ceppi” contro il Legnago Salus (ieri 1-1 contro il Matova) sarà già tempo di rivincita.

PRO VERCELLI – LECCO 1-0: Bunino (P) rig. 89′

Tabellino

PRO VERCELLI: Tintori, Macchioni, Masi, Cristini, Iezzi (Bruzzaniti dall’80’), Belardinelli (Rizzo dall’80’), Awua, Emmanuello (Erradi dal 69′), Crialese (Clemente dal 69′), Rolando (Della Morte dal 61′), Bunino. A disp.: Bellesolo, Carosso, Auriletto, Sangiorgi, Iotti, Romairone, Secondo. All. Scienza

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Battistini, Enrici, Masini, Lora, Kraja (Morosini dall’80’), Lakti, Giudici (Zambataro dal 61′), Iocolano, Petrovic (Mastroianni dal 73′). A disp.: Ndiaye, Ciancio, Marzorati, Buso, Purro, Di Munno, Reda, Bia, Tordini. All. Zironelli.

ARBITRO: Sig. Rutella, sez. Enna