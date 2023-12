Calcio Serie D. Casatese sconfitta 0-1 dal Desenzano

La Casatese cade in casa contro i bresciani del Calcio Desenzano

Gol partita di Pinardi al 18′ della ripresa

CASATENOVO – La Casatese di Joey Commisso stenta ancora nel campionato di Serie D 23/24 a differenza del cammino in Coppa Italia, mercoledì infatti i biancorossi hanno conquistato il passaggio del turno ai quarti di finale avendo superato il Bra, 1-0, grazie al rigore realizzato da Alessandro Colombo.

Mentre nel 16^ turno di gare, i lecchesi perdono 0-1 contro gli uomini di Matteo Contini, allenatore del Calcio Desenzano. Partita combattuta con occasioni da una parte e dall’altra, al 10′ Paloschi sblocca con una bella girata in area piccola ma, il guardialinee annulla per fuorigioco. I padroni di casa reagiscono con un gran tiro al volo di Isella che sfiora il palo alla sinistra del portiere bresciano.

Ad inizio ripresa è la Casatese a prendere in mano il pallino del gioco ed hanno diverse occasioni con vari tiri da fuori. Però al 18′, sono gli ospiti a passare in vantaggio con il tiro di Pinardi che dal limite dell’area di rigore calcia a colpo sicuro, il pallone deviato dalla retroguardia biancorossa prende in controtempo Picarelli.

Nel finale la Casatese prova a pareggiare l’incontro ma, la difesa del Desenzano si chiude bene. È oramai passato più di un mese dall’ultima vittoria di Isella e compagni in Serie D per risalire è necessario vincere le ultime tre gare del 2023 a partire da quella di settimana prossima contro il Club Milano.