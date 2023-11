Calcio Serie D. Pareggio interno per la Casatese

La Casatese ottiene un punto contro la Folgore Caratese

Secondo pareggio consecutivo, 1-1, per la formazione di Commisso

CASATENOVO – Nell’ultima settimana in cui ci sono stare tre intense gare, la Casatese di Joey Commisso raccoglie solo due punti nella classifica di Serie D 23/24. Oggi, come nello scontro infrasettimanale contro la Tritium, i biancorossi sono passati in vantaggio ma, si sono fatti raggiungere non chiudendo subito la gara. In gol per i leccesi l’attaccante Cargiolli al 9′ minuto del primo tempo.

Il team manager, Danilo Didoni, commenta così il match odierno: “Nella prima mezz’ora abbiamo giocato molto bene trovando il gol. Abbiamo creato tante occasioni da rete ma, è mancata la zampata vincente davanti. Alcune volte pecchiamo più nel fare bel gioco che essere concreti sotto porta, gli avversari invece alla prima occasione da rete vanno a segno, con un tiro da fuori area che va all’incrocio dei pali”.

“A livello di prestazione non si può rimproverare nulla ai ragazzi perchè non sono stati commessi errori come mercoledì”. Il prossimo impegno sarà contro la capolista Arconatese: “Una bella squadra al nostro livello – prosegue Didoni – contro cui normalmente facciamo delle belle prestazioni”.