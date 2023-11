Calcio Serie D. Pareggio amaro per la Casatese

La Casatese raccoglie solo un punto, 1-1 contro la Tritium

Il sesto gol stagionale di Stefanoni non basta ai biancorossi per cogliere la vittoria

CASATENOVO – Occasione sprecata per la Casatese di Joey Commisso, nel turno infrasettimanale di Serie D, che si era portata in vantaggio con il gol nel primo tempo di Stefanoni ma, non è riuscita a mettere subito al sicuro il risultato subendo la maggiore fame di punti della Tritium di Daniele Di Blasio.

Cronaca

Partono subito forte i padroni di casa con una bella discesa sulla destra con annesso cross di Milesini (T) la difesa dei lecchese si rifugia in calcio d’angolo. La Casatese reagisce al 5’ minuto con una bella azione dalla destra di Caraffa (C), il più ispirato dei suoi nei primi minuti di partita. Nei due angoli successivi per gli ospiti calciati da Romano (C) si crea scompiglio in area di rigore ma, prima la difesa e poi il portiere Rossi (T) smorzano i tentativi degli uomini di Commisso.

Al 9’ minuto, punizione dal limite per i biancorossi a causa di un fallo su Scipione (C) mentre, provava un’incursione centrale. Calcia Isella (C) che supera la barriera ma la palla non si abbassa. La Casatese costruisce il gioco mentre, la Tritium si affida a delle ripartenze veloci sulle quali la difesa lecchese si difende bene.

La partita si accende al 24’, con Stefanoni (C) che supera in tunnel a centrocampo il suo avversario diretto, passa a Seria (C) che apre sulla destra per Caraffa (C). Il numero 7 calcia ad incrociare superando l’estremo difensore Rossi (T) ma, trova il capitano Scietti (T) sulla linea di porta che salva momentaneamente il risultato.

Sul successivo calcio d’angolo, la Tritium riparte veloce in contropiede con Barzago (T) che l’appoggia a Blejdea (T) che però calcia troppo tardi facendo rientrare la difesa lecchese.

Al 24’ Cargiolli (C) recupera una fondamentale palla in fase di possesso dei padroni di casa, Isella (C) riparte velocissimo in contropiede ed apre per Stefanoni (C) che rientra sul destro e la mette nell’angolino basso alla sinistra di Rossi (T). Sesto gol stagionale per l’attaccante lecchese.

I biancorossi controllano il risultato senza creare troppi pericoli agli avversari ma sono costretti ad effettuare il primo dei cambio già dopo 30 minuti: esce il migliore in campo Davide Caraffa, per dei problemi fisici, al suo posto Alessandro Colombo.

I padroni di casa si rifanno sotto negli ultimi minuti del primo tempo con il cross rasoterra dalla destra di Campani (T) per Blesio (T) che calcia alto sopra la traversa e con il mancino di Valente (T) su cui Picarelli (C) interviene in due tempi.

La ripresa si apre con l’occasione da palla da fermo della Tritium, Lazaro (T) mette in mezzo per Valente (T) che colpisce di testa sull’esterno della rete. La squadra di Di Blasio attacca maggiormente alla ricerca del pareggio, la Casatese si difende e prova a ripartire veloce con calci lunghi che sovrastano il centrocampo.

La prima azione pericolosa dei lecchesi arriva al 60’ con Stefanoni (C) che chiude in area il triangolo con Losa (C) ma, il tiro viene deviato in calcio d’angolo dal diretto avversario. Un minuto dopo Colombo (C) sulla fascia destra supera in accelerazione tre giocatori, dentro l’area prova il tiro cross col destro ma, Isella (C) manca di un soffio l’impatto col pallone.

Al 70’ si alzano i ritmi della partita, dopo il cross sbagliato da Colombo (C) e controllato da Rossi (T) la Tritium riparte veloce in contropiede, Lazaro (T) mette un cross in mezzo su cui il difensore biancorosso Romano (C) manca l’impatto col pallone che arriva sui piedi di Blejdea (T) che controlla di destro ed insacca alla spalle di Picarelli (C).

La Casatese è messa male in campo coi reparti troppo allungati uno dall’altro, la Triutium al 73’ ha una nuova occasione da rete con il neo entrato Delle Donne (T) sulla destra che calcia dal limite dell’area, il pallone esce d’un soffio. Al 82’, Lazaro calcia una punizione in porta dalla trequarti, Picarelli (C) non controlla e sulla respinta arriva Blejdea (T) al volo ma, il tiro viene deviato in angolo dall’estremo difensore lecchese.

La reazione della Casatese arriva all’83’ con Silvano (C) che raccoglie il cross di Combierati (C) ma il colpo di testa si spegne sul fondo. Al 85’, grande azione avvolgente degli uomini di Commisso finalizzata dal tiro di Silvano che chiude troppo il destro sul primo palo. La difesa della Tritium contiene gli assalti finali della Casatese che si rende pericolosa al 94’ con il tiro cross di Stefanoni (C) che però non trova compagni in area piccola.

Il prossimo turno per tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro la Virtus CiseranoBergamo e il pareggio odierno per la Casatese è domenica, 5 novembre, contro la Folgore Caratese.