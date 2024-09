Basket DR1. La WBT Calolziocorte vince il memorial Puricelli

Ottima prova dei ragazzi di coach Ivano Perego

I padroni di casa di Nibionno chiudono al terzo posto

LECCO – È stata la Enginux Calolziocorte di coach Ivano Perego la squadra vincitrice del “Memorial Puricelli”, organizzato dal Basket Costa Masnaga, memorial che vedeva al via quattro formazioni di Serie DR1. Oltre ai calolziesi erano presenti i padroni di casa del Basket Nibionno, insieme ad Agrate e a Rovello.

Sabato 14 settembre la WBT ha vinto la prima semifinale contro Rovello, portando a casa il match col punteggio di 76-62.

Domenica, nella finalissima contro Agrate, Calolzio è parsa subito in controllo del match, andando al riposo con quasi il doppio dei punti degli avversari (20-38). Dopo aver mantenuto il distacco nel terzo quarto, nell’ultima frazione coach Perego ha allungato le rotazioni e i milanesi sono riusciti a ridurre il divario, con la WBT trionfante col punteggio di 66-61.

“Il torneo ci dà risposte positive sul lavoro che stiamo facendo e sulle potenzialità di questa squadra – dichiara l’allenatore – le nostre avversarie puntano entrambe ai play-off. Sabato abbiamo giocato una partita solida sia in difesa che in attacco. Oggi contro Agrate primi tre quarti belli, difendendo forte, ma dobbiamo comunque ricordarci di non giocare a “un passaggio, un tiro”. Sicuramente un week end positivo”.

I padroni di casa di Nibionno si sono classificati terzi. Dopo aver perso la semifinale contro Agrate, i ragazzi di coach Arturo Fracassa hanno battuto Rovello nella “finalina”.