Basket DR1. WBT Calolzio, Rusconi ai box per un mese

L’ala si era infortunata settimana scorsa al polpaccio

“Mancanza importante, ma abbiamo un poster lungo” dichiara coach Perego

CALOLZIOCORTE – Martino Rusconi ha assistito in panchina, da spettatore non pagante, alla larga vittoria dei suoi compagni contro “Il gigante” Inverigo. L’ala lecchese proprio ieri ha ricevuto il responso per l’infortunio muscolare al polpaccio che lo aveva costretto a uscire anzitempo dalla partita di settimana scorsa.

Le notizie per il giocatore della WBT non sono buone. L’ecografia ha evidenziato uno sfilacciamento muscolare con presenza di ematoma, il che vuol dire che per un mese Rusconi sarà ai box.

“Mi spiace per la mancanza importante di Rusconi, ma noi abbiamo comunque un roster lungo e possiamo sopperire alla sua assenza – dichiara coach Ivano Perego – quello che comunque a me interessa è averlo in piena forma ai play off, quando inizierà il nostro vero campionato”.