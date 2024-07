Basket Giovanile. Coach Edoardo Pogliaghi torna nel lecchese

Sarà il responsabile del sett. giovanile di Calolzio, Pescate e Olginate

“Sono convinto che insieme possiamo raggiungere risultati eccellenti”

CALOLZIO – Il progetto di collaborazione giovanile che coinvolge le società Carpe Diem Calolzio, Asd Centro Basket Pescate e Nuova Pallacanestro Olginate si potenzia e cresce grazie all’arrivo di coach Edoardo Pogliaghi come nuovo Responsabile del Settore Giovanile.

Cresciuto nel Basket Lecco, Pogliaghi ha smesso presto di giocare per inseguire una carriera da allenatore professionista. Nelle ultime nove stagioni ha lavorato nel settore giovanile dell’Olimpia Milano, allenando diverse squadre di Eccellenza, collaborando anche con lo staff della prima squadra guidato da coach Ettore Messina.

“Sono davvero felice ed entusiasta di assumere il ruolo di responsabile del settore giovanile per le società di Pescate, Calolzio e Olginate – dichiara – ho scelto questa posizione attratto dalla serietà delle persone coinvolte e dal grande potenziale dei giovani atleti e degli allenatori del territorio. Potendo mettere a frutto l’esperienza appresa in questi anni, sono convinto che insieme possiamo raggiungere risultati eccellenti negli anni a venire. Ringrazio di cuore le società per questa straordinaria opportunità e non vedo l’ora di iniziare a programmare la prossima stagione”.

Pogliaghi supervisionerà gli allenatori dei Olginate, Calolziocorte e Pescate, costruendo un percorso tecnico comune per le tre società.