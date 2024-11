Basket Serie DR1. La WBT Calolzio “asfalta” Sondrio

Partita già chiusa al termine del primo quarto (34-12)

Primi punti in carriera per Lorenzo Meani

OLGINATE– Decima vittoria di fila per la WBT Calolziocorte contro una Sportiva Sondrio che non è mai stata in partita. Il match tra le due formazioni è durato meno di un quarto.

Sondrio si presenta nel lecchese con qualche defezione di troppo, Calolzio invece tira col mirino e con una grandinata di “triple” chiude il primo quarto sul punteggio di 34-12.

Il resto della partita è solo un infinito “garbage time” lungo trenta minuti. Dopo poco di tre minuti dell’inizio del secondo quarto i lecchesi hanno toccato il più trenta (42-12) e il match è finito con un eloquente 100-56, con tanto di boato del pubblico al raggiungimento della tripla cifra.

Da segnalare i primi punti coi senior del giovane diciassettenne Lorenzo Meani.

“Sono contento, la squadra ha fatto quello che ho chiesto, ossia correre e tenere alti i ritmi – dichiara coach Ivano Perego – settimana prossima dovremo giocare così se vogliamo fare punti contro Binzago”.

WBT CALOLZIOCORTE – SPORTIVA SONDRIO 100-56

PARZIALI: 34-12; 52-25; 81-42

CALOLZIOCORTE: Papini 3, Meani 4, Garota 8, Meroni 3, Casati 13, Butti 12, Combi 17, Longhi 21, Crippa 2, Radaelli 12, Colosimo 5. All. Perego.