Giada Canino a Roma per la presentazione dei Giochi Mondiali invernali Special Olympics

La ballerina di Calolzio, con gli 88 atleti azzurri, ha incontrato i ministri Locatelli, Abodi e Santanché

“I prossimi saranno mesi intensi. Giada e tutti gli altri atleti stanno compiendo un percorso pazzesco”

CALOLZIOCORTE – Non ci sono parole per descrivere l’immensa felicità di Giada Canino che si sta avvicinando a una nuova grande avventura sportiva. C’è una fotografia, però, che ritrae un abbraccio fortissimo tra la ballerina di Calolzio e il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che dice più di mille parole. Un’immagine simbolo scattata nei giorni scorsi a Roma dove si è svolta la presentazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics.

L’importante competizione iridata si svolgerà a dall’8 al 15 marzo 2025. Giada Canino (che gareggerà a Bardonecchia) farà parte del Team Italia Danza Sportiva insieme ad altri 7 atleti, due dei quali, Andrea e Stefano, provenienti dalla sua stessa squadra, la Rosy Dance di Villongo (BG). Della Rosy Dance è anche la maestra Marianna Cadei, nell’occasione allenatrice della squadra azzurra.

Il più grande evento sportivo inclusivo dell’anno a livello globale vedrà in gara 88 azzurri impegnati nelle otto diverse discipline, saranno invece 1.500 gli atleti in totale, provenienti da 102 diversi paesi. La macchina organizzativa, a testimonianza dell’importanza dell’evento, vedrà impegnati oltre 3.000 volontari.

La delegazione del Team Italia si è presentata al Paese e al mondo intero martedì scorso nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e del Ministro del Turismo, Daniela Santanché.

“Non bisogna mai chiudere le porte – ha detto il Ministro Locatelli -. Se diamo la possibilità agli altri di cimentarsi in quello che gli piace abbiamo persone non solo più felici ma che ci danno anche tante soddisfazioni. Siete un orgoglio del nostro Paese. E voi dovete essere protagonisti nello sport come nella vita, credo che il messaggio più forte sia quello della piena condivisione. Siamo tutte persone e tutte parti dello stesso mondo e comunque forza Italia”.

La trasferta romana è stata per Giada Canino un’emozione grandissima: “Giada e tutti gli altri atleti stanno compiendo un percorso pazzesco – ha raccontato papà Elio Canino -. Inutile sottolineare la gioia per questi quattro giorni vissuti a Roma: gli atleti vestiti tutti con la divisa della nazionale e poi quell’abbraccio con il Ministro Locatelli… Ora, però, dal punto di vista sportivo si comincia a fare sul serio perché il Team Danza ha le carte in regola per portare a casa medaglie importanti. Saranno mesi intensi per Giada e compagni, senza mai dimenticare il giuramento dell’atleta Special Olympics ‘Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze‘”.

Tutto è pronto per la competizione mondiale e, siamo sicuri, che al di là del risultato Giada Canino saprà regalarci ancora una volta emozioni forti!