Il passaggio del Giro di Lombardia colora la Valle San Martino

La carovana di corridori è passata in Valle San Martino intorno alle 14

Il Giro di Lombardia è l’ultima classica dell’anno che chiude la stagione dei grandi appuntamenti agonistici targati Rcs Sport

CALOLZIO – Puntuale come da cronometro la carovana del giro di Lombardia è passata nella Valle San Martino intorno alle 14 di oggi, sabato. Il gruppo, forte di 173 corridori, ha attraversato il km 0 alle 10.42, iniziando a macinare i 255 km in programma di un percorso duro e selettivo con ben otto ascese per un dislivello superiore ai 4700 metri.

La selezione è attesa nel finale quando si scalano Ghisallo, Colma di Sormano e San Fermo della Battaglia prima di approdare a Como, che ospita l’arrivo de “La Classica delle Foglie Morte” per la 38^ volta nella storia su 118 edizioni.

Il Lombardia è l’ultima Classica Monumento dell’anno che chiude la stagione dei grandi appuntamenti agonistici targati RCS Sport.

Il grande favorito è il vincitore delle ultime tre edizioni, Tadej Pogacar. Lo sloveno cercherà di riportare l’iride sul gradino più alto del podio 18 anni dopo Paolo Bettini. A sfidare il neocampione del mondo troviamo una lunga lista di nomi, guidata da Remco Evenepoel e Enric Mas, ai quali si aggiungono Matteo Jorgenson, Antonio Tiberi, Alexander Vlasov, Giulio Ciccone, Michael Woods, Neilson Powless, Marc Hirschi e David Gaudu.

Il live della corsa è disponibile su https://www.ilombardia.it/live/