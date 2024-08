Canottaggio. Luigi Festorazzi d’argento ai mondiali U19 col “quattro con”

Splendida medaglia per l’atleta di Perledo che veste i colori della Canottieri Pescate

Gli azzurri si sono piegati alla sola Australia al termine di una gara combattuta

PERLEDO – Una splendida medaglia d’argento per il lecchese Luigi Festorazzi che ieri, domenica 25 agosto, ha brillato nella finale del quattro con ai Mondiali Under 19 di canottaggio svolti a St. Catharines in Canada.

Classe 2006, originario di Perledo, Festorazzi veste la maglia della Canottieri Pescate e ha raggiunto il brillante risultato con i compagni di Michele Minazzato (Sc Lario), Gioele Re (Canottieri Monate), Jacopo Cappagli (Sc Sampierdarenesi) e il timoniere Riccardo Doni (Canottieri Varese). Nella finale gli azzurri si sono piegati sul finale solo all’Australia, battendo gli Stati Uniti, terzi, al termine di una gara combattuta colpo a colpo.