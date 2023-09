Domenica torna la Camminata Manzoniana, l’evento presentato in Regione Lombardia

“Evento unico nel suo genere: unisce cultura, sport e turismo, offrendo la possibilità di immergersi nei luoghi manzoniani”

Le modifiche viabilistiche per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione podistica

LECCO – Presentata oggi a Palazzo Pirelli la 50^ edizione della ‘Camminata Manzoniana’, che si svolgerà il 1 ottobre a Lecco nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni. Alla presentazione che si è tenuta a Milano hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale Francesca Caruso, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il consigliere regionale Giacomo Zamperini e il vicesindaco di Lecco Simona Piazza.

“Un evento unico nel suo genere – ha evidenziato l’assessore Caruso – che come Regione siamo lieti di sostenere. Unisce cultura, sport e turismo, offrendo la possibilità di immergersi nei luoghi della vita del Manzoni e del suo romanzo più celebre. Quest’anno la Camminata sarà ancora più significativa considerato il 150esimo anniversario della morte del grande scrittore lombardo. La manifestazione negli anni ha attirato sempre più persone diventando un eccezionale volano per la promozione turistica del territorio e per la valorizzazione di luoghi densi di bellezza e di storia. Iniziative come questa sono importanti per rendere sempre più fruibili la cultura e la conoscenza del nostro passato, attraverso un concreto protagonismo dei territori e delle comunità. Particolarmente apprezzabile è anche lo scopo benefico della Camminata, considerato che una parte delle quote di iscrizione viene destinata a Telethon per la ricerca. Ringrazio gli organizzatori per il grande lavoro messo in campo”.

“La Camminata – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – si inserisce in una serie di eventi celebrativi del Manzoni e aiuta a ripercorrere i luoghi storici presenti in uno dei romanzi più straordinari della letteratura italiana. La Camminata è un esempio di concreto di come ‘I Promessi Sposi’, e la cultura in generale, possa contribuire al turismo e alla conoscenza di luoghi meravigliosi della Lombardia”.

“Alessandro Manzoni è un simbolo per Lecco – ha sottolineato il consigliere regionale Giacomo Zamperini, promotore dell’iniziativa di oggi a Palazzo Pirelli – e Regione Lombardia ha voluto sostenere l’evento non solo con il patrocinio ma anche con un contributo. La Camminata ormai è una tradizione del nostro territorio, l’emblema di una città accogliente che sa organizzare manifestazioni significative in grado, come in questo caso, di celebrare e ricordare una parte della propria storia e un punto di riferimento ancora attuale come lo è il Manzoni. La camminata rappresenta anche una forma significativa di aggregazione e socializzazione, come testimonia il coinvolgimento di Telethon e di numerose associazioni di volontariato locali”.

I provvedimenti viabilistici

La tradizionale manifestazione podistica non competitiva a passo libero è organizzata da Lecchese Turismo Manifestazioni Lecco con il contributo del Comune di Lecco e si svolgerà dalle 8.30 alle 13.30 sui tre percorsi.

Il percorso da 5,5 km prevede la partenza dal parcheggio del centro Meridiana e percorrerà via Carlo Porta, via Dante Alighieri, piazza Alessandro Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte, attraversamento ponte Azzone Visconti, pista ciclo-pedonale, via dell’Isola, via Corti, piazza del Pesce, piazza Era, pista ciclo-pedonale fino a via Buozzi, via Buozzi, via G. Mauri, corso C. Alberto, via Buozzi, piazza Bione, via Pescatori, via Maggiore, piazza Padre Cristoforo, via Previati, via Ghislanzoni, via Arlenico, via Badoni, via Marconi, con arrivo a villa Manzoni.

Il percorso da 11 km parte dal parcheggio del centro Meridiana e prosegue in via Carlo Porta, via Dante Alighieri, piazza Alessandro Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte, attraversamento ponte Azzone Visconti, pista ciclo-pedonale, via dell’Isola, via Corti, piazza del Pesce, piazza Era, pista ciclo-pedonale fino a via Brodolini, via Brodolini, via Elettrochimica, percorso pedonale via Fontanella, attraversamento Corso E. Filiberto, via Martelli, via San Rocco, via Zelioli, piazza Sant’Andrea, via Paisiello, via Alle Fornaci, Corso E. Filiberto, viale Valsugana, via santa Barbara, via Fiocchi, via Tonio da Belledo, via Filanda, via Al Ponte, via Capolino, via Oratorio, via Rovereto, via Fra Bernardo, viale Montegrappa, Corso Promessi Sposi, via Tonio e Gervasio, via Renzo, piazza della Vittoria, via Perpetua, via Lucia, via Don Rodrigo, piazzetta Guerrazzi, via Garabuso, via Galileo Galilei, via Cernaia, attraversamento via Tonale, via Caldone, via Don Pozzi, via Pascoli, via Tubi, via XI Febbraio, Largo Caleotto, via Marconi e con arrivo a villa Manzoni.

Il percorso da 20 km, con partenza dal parcheggio del centro Meridiana, prevede il passaggio in via Carlo Porta, via Dante Alighieri, piazza Alessandro Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte, attraversamento ponte Azzone Visconti, pista ciclo-pedonale, via dell’Isola, via Corti, piazza del Pesce, piazza Era, pista ciclo-pedonale fino a piazza delle nazioni, pista ciclabile fino a Vercurago, prosegue in comune di Vercurago, via Laini, via Ai Molini, via Innominato, via del Sarto, corso Bergamo, via Martelli, via San Rocco, via Zelioli, piazza Sant’Andrea, via Paisiello, via Alle Fornaci, corso E. Filiberto, viale Valsugana, via santa Barbara, via Fiocchi, via Tonio da Belledo (su attraversamenti pedonali), via Filanda, via Al Ponte, via Capolino, via Oratorio, via Rovereto, via Frà Bernardo, viale Montegrappa, Corso Promessi Sposi, via Tonio e Gervasio, via Renzo, piazza della Vittoria, via Perpetua, via Lucia, via Resegone, via Movedo, via Sant’Egidio, via Piloni, via Luera, via Allo Zucco, via Cernaia, via Caldone, via Don Pozzi, via Pascoli, via Tubi, via XI Febbraio, largo Caleotto, via Marconi e con arrivo a villa Manzoni.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, è istituito per la giornata di domenica il divieto di transito veicolare dalle ore 8.30 alle 13.30 su tutte le strade interessate dal transito della manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. Inoltre, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 13.30 in via dell’Isola (dal civico 14 al civico 20) e in piazzetta Guerrazzi su ambo i lati, mentre dalle 14 di sabato 30 settembre alle 15 di domenica 1 ottobre in via Marconi, nel parcheggio antistante Villa Manzoni.