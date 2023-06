European Master Games, a Lecco nel 2027. Fontana: “Occasione per promuovere il territorio”

Gli atleti over 30 saranno impegnati negli impianti lombardi, a Lecco, Como e Varese

“Un evento che guarda al turismo”, dice l’assessore lecchese Cattaneo

LECCO – Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani della Regione Lombardia, Lara Magoni, hanno presentato, a Palazzo Pirelli, gli European Master Games, i giochi sportivi multidisciplinari continentali riservati agli atleti della categoria ‘Master’ (over 30).

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, il vicesindaco di Varese e assessore alle Attività produttive, Ivana Radusin, e l’assessore allo Sviluppo economico, Innovazione, Commercio e attività produttive di Lecco, Giovanni Cattaneo.

“Dopo quelli invernali del 2024, assegnati alla Lombardia – ha ricordato il presidente Fontana – nel 2027 ci saranno quelli estivi, tra Lecco, Como e Varese. Un’occasione in più per mostrare la bellezza dei nostri scenari naturali, i valori e l’importanza dei diversi sport e promuovere il nostro territorio”.

Gli European Master Games 2027, che si svolgono ogni quattro anni, propongono competizioni agonistiche di altissimo livello in molte discipline sportive. Protagonisti gli atleti over 30 anni, si svolgeranno negli impianti e nei territori delle province di Como, Lecco e Varese.

“Sport è passione, ma anche inclusione e aggregazione – ha detto Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani -. Questo evento avrà come vetrina tre luoghi importanti di Lombardia. Lo sport è anche capacità di organizzare eventi, grazie ai Comuni capoluogo che se sapranno lavorare in sinergia sapranno certamente offrire una grande opportunità per poter vivere i nostri territori da protagonisti”.

Con un messaggio a distanza, anche il ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha voluto far arrivare il suo sostegno all’appuntamento sportivo lombardo: “Complimenti a tutti, al presidente, al sottosegretario e ai sindaci che ospiteranno questo evento, che metterà la Lombardia in prima linea per visibilità e capacità organizzativa. Questa è la strada per promuovere lo sport a ogni età, anche in una categoria, come quella dei master, affascinante e grazie alla quale sarà sicuramente grande il successo sportivo e organizzativo della nostra Lombardia”.

“Un evento che guarda tanto al turismo – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Innovazione, Commercio e attività produttive di Lecco, Giovanni Cattaneo – e a questa idea, affascinante della regione dei Laghi. Vedremo se lo sport saprà incentivare questa suggestione, passando dalla montagna al lago attraverso la pratica delle tante e diverse discipline in programma. Un pensiero va alle società sportive, che fanno sempre fatica a trovare allenatori e chi dedica tempo e energie ai giovani. Vorrei che eventi importanti fossero lo stimolo per tenere vicini gli adulti alle persone che hanno questa responsabilità di guidare le società. Perché senza queste persone anche l’attività di base si fermerebbe e faticherebbe a crescere un tessuto sociale e sportivo che continua a essere grande patrimonio per la nostra regione. Da soli non ce la faremmo, perciò abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti coloro che sono impegnati nell’attività di base”.