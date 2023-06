Fa tappa a Cortenova il campionato italiano di trial

L’8 e 9 luglio a Bindo si terrà un nuovo format a cura del “Moto Club Valsassina V. Ciresa a.m.” e patrocinato dal Comune

Il sindaco Galperti: “Occasione di promozione per tutto il territorio”

CORTENOVA – Importante appuntamento a Bindo che ospiterà la quinta e sesta prova del campionato italiano trial. A promuovere e organizzare l’evento il “Moto Club Valsassina V. Ciresa a.m.” con il patrocinio del Comune di Cortenova.

E’ proprio il sindaco Sergio Galperti martedì sera in sala consigliare ad aprire la presentazione ufficiale: ” E’ un orgoglio poter ospitare un evento sportivo di questa portata. Grazie al al Moto Club che è sempre molto operativo e professionale e a tutti gli attori che collaborano per la riuscita di questo appuntamento e al prezioso appoggio del comandante della polizia locale Marco Maggio e del nostro ufficio tecnico. Questo vuol dire fare squadra, unire le sinergie per promuovere tutto il territorio e non solo Cortenova. Il nostro paese è a vocazione artigianale ma ha sempre creduto nello Sport, abbiamo la fortuna di avere società sportive di prestigio è giusto che ogni attività abbia risalto e spazio e anche le moto”.

La Valsassina ha ospitato negli anni passati i campionati regionali ed europei di trial.

“Adesso bisogna lanciare la sfida: portare qua il campionato mondiale – ha esordito Ivan Bidorini presidente regionale della Federazione Motociclistica Italiana – Sono onorato di avere la collaborazione del Moto Club Valsassina , è difficile trovare questa unità di intenti e questa disponibilità da parte di tutti per l’organizzazione di una manifestazione sportiva di questa portata. E’ anche vero che la preparazione degli uomini del Moto Club Valsassina è unica, con loro é stato stilato il primo accordo Italia tra la Federazione motociclistica ed il Soccorso Alpino. Data questa professionalità e competenza il prossimo passo è riuscire ad ospitare il campionato Mondiale, l’unica tappa che manca in Valsassina nel campo del trial”.

Il percorso di sabato 8 e domenica 9 luglio si snoderà principalmente nell’area circostante alla storica Villa De Vecchi, lungo i margini delimitati gli spettatori potranno assistere alla competizione.

Damiano Cavalieri, coordinatore regionale, spiega la scelta del nuovo format in due giornate: “Lanciamo qua a Cortenova questo nuovo format. Una scelta decisa con piloti e con le case produttrici per rivedere i costi. Ci siamo orientati verso la scelta di ridurre il numero delle trasferte e aumentare quello delle competizioni. La Valsassina rispondeva a queste esigenze e quindi lanceremo in questa occasione questa pilota. Sarà una gara che per conformazione da la possibilità anche agli amatori e appassionati di seguire i piloti e i propri beniamini, una modo per avvicinare ancora di più il pubblico a mondo del trial”.

Legata all’iniziativa anche uno scopo benefico, il ricavato delle iscrizioni alla cena di sabato e delle quote di iscrizioni sarà devoluto a GABRB3. L’associazione sostiene la ricerca per una malattia genetica molto rara riscontrata in Italia solamente in 8 bambini.

Al campionato saranno protagonisti anche due giovanissimi giudici di gara valsassinesi, Alessandro Pilia 19 anni e Alessandro Gilardi 21 anni. “Hanno già debuttato come giudici in un campionato mondiale e si sono distinti per la grande serietà e professionalità – precisa Daniele Gilardi, presidente del Moto Club Valsassina – In un modo dove l’età media è molto alta e si raggiungono questi livelli in molti anni si studi ed esperienza loro sono un nostro motivo di orgoglio”.