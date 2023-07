Il grazie della 2Slow ai 400 volontari della Resegup

La cena si è svolta ieri sera all’oratorio di Acquate

LECCO – Un appuntamento divenuto una tradizione nella tradizione quello della cena dei volontari della Resegup. E così anche ieri sera, giovedì, la 2Slow ha voluto ringraziare le 400 e più persone che hanno lavorato con passione durante la 12^ edizione della mitica skyrace lecchese.

Un invito esteso a tutti dallo Staff Resegup per trascorrere una serata in compagnia, ma soprattutto per ringraziare chi, ogni anno, si mette a disposizione per consentire l’organizzazione di questa magnifica skyrace.

Quest’anno la location scelta per la cena dei volontari è stato l’oratorio di Acquate che, concesso da don Walter Magnoni, anche lui lo scorso giugno presente ai nastri di partenza con il pettorale numero 459 e gara chiusa col tempo di 4h12’53”.

Don Walter che ieri sera non ha potuto presenziare essendo al campaggio con i ragazzi, assenti anche poco più di un centinaio di volontari, molti dei quali hanno già fatto le valigie e sono partiti per le ferie.

“E’ il minimo che possiamo fare per ringraziare tutti i volontari del supporto che ci danno nell’organizzazione – spiega il presidente di 2Slow Paolo Sala – E’ sempre un piacere potersi incontrare tutti in questo appuntamento conviviale, quest’anno organizzato qui ad Acquate con la cena preparata dai cuochi dall’Oratorio”.

Guardando alla prossima edizione della Resegup, con la data che sarà come sempre il primo sabato di giugno, che nel 2024 cade il 1° giugno, Sala aggiunge: “Ci stiamo già muovendo con le idee e tra pochi mesi torneremo a mettere in moto la macchina organizzativa. Quel che possiamo anticipare è che il percorso resterà invariato così come il numero di partecipanti fissato a 1200”.

E con un brindisi con tutti i volontari e l’augurio di buone vacanze, la 2Slow dà appuntamento alla 13^ edizione della Resegup con la data che si può già appuntare sull’agenda, partenza sabato 1 giugno 2024.