Immenso Andrea Dell’Oro: 2° all’Utra Trail Swisspeak da 365 km

In poco più di 80 ore ha percorso 365 chilometri per 25mila e 900 metri di dislivello positivo

LE BOUVERET – Immenso, straordinario, fenomenale, forse se ne dovrebbe coniare uno nuovo di aggettivo per il lecchese Andrea Dell’Oro classe 1990 (Polisportiva Rovinata – Team Ande), che ieri sera, mercoledì, ha concluso una prestazione superba arrivando 2° all’ultra trail Swisspeaks Trail 2023.

Per capire di cosa si tratta e di cosa sia stato capace Dell’Oro, servono una manciata di numeri. Il lecchese ha percorso la bellezza di 365 chilometri, per un dislivello positivo di 25mila e 900 metri, fermando le lancette del cronometro sul tempo di 83 ore 46 minuti e 8 secondi. Traducendo le ore in giorni, poco meno di 3 giorni e mezzo trascorsi correndo, camminando, faticando e sudando sulle montagne del Vallese, in Svizzera.

La mitica gara è partita il 3 settembre scorso da Oberwald, frazione del comune svizzero di Obergoms, con Dell’Oro che ha iniziato pian piano a macinare chilometri di buon passo, tanto da ritrovarsi in testa a circa metà gara, tallonato dal francese Louis Calais.

A tre quarti di gara il francese ha preso il comando, ma Dell’Oro non ha ceduto e men che meno mollato, continuando a tenere il proprio ritmo. Dopo 81 ore 36 minuti e 3 secondi Calais ha tagliato il traguardo vincendo e fissando il nuovo record del percorso.

A distanza di poco più di due ore sul red carpet di Le Bouveret sul lago Le Léman (Lago di Ginevra) è arrivato Andrea Dell’Oro conquistando il 2° posto. A chiudere il podio in terza posizione lo spagnolo Jorge Galve che ha stoppato il crono sul tempo di 92 ore 33 minuti e 52 secondi.

Ma a rappresentare Lecco in gara c’è un altro forte atleta, Maurizio Garota che si sta comportando egregiamente, attualmente è 91°, gli mancano 96 chilometri per tagliare il traguardo, con arrivo previsto nella giornata di domani. Altri lecchesi presenti, nella stessa gara ma in versione a coppie Andrea Crippa e Norberto De Cani. Mentre, Chiara Spreafico sta scaldando i motori per la 100km che partirà venerdì.

Tornando ad Andrea Dell’Oro la sua è stata una prestazione magnifica, che va ad arricchiere il suo ruolino di marcia, che lo ha visto già protagonista in tre edizioni di un’altro mitico ultra trail, il celebre Tor des Geants (330 km per 24.000 D+) che si svolge in Valle d’Aosta, lo scorso anno concluso in 11^ posizione.

Lo Swisspeak si è dimostrata una gara ancor più massacrante, che mette a dura prova sia fisicamente che psicologicamente gli atleti quest’anno partiti in 251 (numero massimo ammesso 500) con circa 70 concorrenti che si sono già ritirati.

Il tempo massimo concesso per portare a termine la Swisspeaks Trail da 365 chilometri è fissato in 156 ore (6 giorni e mezzo). Al momento della pubblicazione dell’articolo l’ultimo concorrente si trova all’altezza del 220° chilometro.