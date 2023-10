La nuova impresa di Roberto Crippa, Lecco-Venezia di corsa in 67,45 ore

L’ultramaratoneta olginatese ha concluso la sua sfida, 284,5 km di corsa tra le due città

L’arrivo in Piazza San Marco oggi poco dopo le 14: “Grazie a tutti per il supporto”

LECCO – Da Lecco a Venezia, 284,5 chilometri, in 67,45 ore. Roberto Crippa, 57 anni di Olginate nel Lecchese, giornalista di professione e ultramaratoneta per passione, ha centrato una nuova impresa pazzesca: collegare la città Manzoniana per eccellenza con la Serenissima e la laguna veneta per un equivalente di 7 maratone.

In realtà i chilometri annunciati erano 270 ma poi la pratica, il campo, a volte non vanno d’accordo con la tecnologia e così, per superare ostacoli imprevisti Crippa ha dovuto allungare di qualche chilometro la sua corsa.

Erano le 14,15 di domenica 8 ottobre quando Crippa, accompagnato dai figli Olivier e Julien oltre ad amici, è comparso in una affollata piazza San Marco a Venezia. Il solito “saltello” scaramantico e poi l’abbraccio della moglie, dei parenti e degli amici.

“È stata dura ma sono qui e devo dire che mi sento bene fisicamente – le prime parole di Roberto Crippa – anche se ho sofferto maledettamente il caldo. Soprattutto nelle campagne del veronese e del vicentino sembrava di essere nel deserto…”.

Ma la sua grande caparbietà e la grinta che lo hanno contraddistinto nelle precedenti imprese del genere hanno fatto il resto: “Non è stata certo una passeggiata, questo posso affermarlo. Soprattutto nella prima notte ho avuto delle forti crisi e non riuscivo neppure a bere e ad alimentarmi, ma sono uscito dal quel momento anche grazie ad una cosa che un ultramaratoneta non dovrebbe mai fare: nel veronese sono passato davanti ad un bar pasticceria e mi sono mangiato una brioches alla crema e bevuto un cappuccino. Non sarà stato quello ma di lì in poi ho cominciato a mangiare e correre, mangiare e correre sino a Venezia. Le vesciche? Lasciamo perdere perché se vedeste i miei piedi fanno paura ma sto bene e ora mi mangio una bella focaccia con una birra. Prima però voglio ringraziare indistintamente tutti coloro che mi hanno aiutato, grazie di cuore”.

Per compiere questa nuova impresa Roberto Crippa ha impiegato, come anticipato, 67,45 ore essendo partito giovedì 5 ottobre alle ore 18 in punto dalla sede della Canottieri Lecco.

Giova ricordare che Crippa non è nuovo ad imprese del genere. Dopo diverse Ultratrail corse in questi anni in Italia, Austria, Croazia, Svizzera e Germania, fino a superare i “muri” dei 100 chilometri e delle 100 miglia (164 km.), stavolta è andato oltre il suo primato personale di 203 chilometri nella Lecco-Genova di un anno fa.

L’Ultramaratona Lecco-Venezia ha avuto il patrocinio del Comune di Olginate ed il supporto dei partners Ande, The Bike, Enervit, Shamrock Irish Pub e Società Canottieri Lecco.