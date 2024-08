Arrampicata. Beatrice Colli è pronta a esordire nell’avventura Olimpica

La lecchese in gara domani, lunedì 5 agosto alle 13, con le qualificazioni della specialità Speed

“Sono felicissima di vivere l’esperienza olimpica. Non vedo l’ora di gareggiare e dare il mio massimo”

LECCO – Beatrice Colli e il team olimpico di arrampicata sportiva sono partiti venerdì per Parigi con grandissimo entusiasmo e trepidazione. Insieme alla forte atleta lecchese altri tre alfieri azzurri dell’arrampicata sono pronti a sfidare vere e proprie leggende mondiali della disciplina che approda per la seconda volta ai Giochi Olimpici.

La squadra italiana è composta da Matteo Zurloni, già qualificato ad agosto 2023 in quanto Campione del Mondo della specialità di velocità (Speed), e dalle 3 atlete che hanno acquisito il pass olimpico il mese scorso a Budapest, ovvero Camilla Moroni e Laura Rogora per la Combinata Boulder+Lead e la nostra Beatrice Colli (atleta nata e cresciuta in casa Ragni di Lecco allenata da Fabio Palma) per la Speed.

In gara a Parigi 68 atleti per l’arrampicata, di cui 40 per la combinata Boulder+Lead (in cui viene sommato il punteggio totalizzato nelle due gare) e 28 per la Speed. L’Italia è la quarta nazione a livello mondiale e la seconda a livello europeo. Con un grande lavoro di squadra, coadiuvato da tutte le strutture federali, e con un importante investimento di risorse al servizio del compartimento tecnico, è stato raggiunto questo importantissimo traguardo.

“Sono felicissima di vivere l’esperienza olimpica. Non vedo l’ora di gareggiare e dare il mio massimo perché in quest’ultimo mese ho dato veramente tutto in allenamento e non è stato facile, specialmente per il caldo. Ho dovuto viaggiare molto e non sono stata tanto con la mia famiglia e i miei amici, ma ne sarà valsa la pena. Spero di essere il più performante possibile e di vivere quest’esperienza appieno” ha detto la 19enne Beatrice Colli, punta di diamante della velocità italiana, più volte Campionessa Italiana, nonché Campionessa del Mondo Giovanile nel 2021 e 2022, argento in Coppa Europa Speed a Lublin nel 2024, bronzo agli European Games di Cracovia nel 2023.

Il presidente della Federazione di Arrampicata Sportiva Davide Battistella, alla vigilia delle gare, sottolinea: “Le ultime settimane sono state molto impegnative per i nostri ragazzi, hanno lavorato in maniera molto intensa. Le emozioni sono tante: andare a Parigi con 4 atleti è un grande risultato, in primis per loro, e poi per la Federazione, che ha creduto fortemente in questo progetto. Abbiamo lavorato per più di 3 anni per arrivare a questo obiettivo. Per me è la seconda Olimpiade dopo Tokyo e partecipare con 4 atleti è una notevole soddisfazione, anche personale. Faccio un grande in bocca al lupo a Camilla, Laura, Matteo e Beatrice, che affronteranno la gara a testa alta. Sappiamo che sarà sicuramente difficile, ma sono convinto che daranno il meglio di loro stessi e spero che riescano a viversi nel miglior modo possibile questo sogno olimpico”.

Bea si racconta in un video

Beatrice Colli, atleta professionista e Ambassador Rock Experience, si racconta in un breve docufilm. In questo emozionante video condivide il suo incredibile viaggio: dalle prime esperienze di arrampicata fino alla realizzazione del suo grande sogno di entrare nella nazionale italiana. Il video completo uscirà su YouTube il 5 agosto, data d’esordio all’Olimpiade di Parigi.

QUI IL LINK DEL TRAILER

Programma gare

ll calendario delle gare che si terranno a Le Bourget dal 5 al 10 agosto 2024: