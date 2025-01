Artistica. Ufficializzati i calendari per la Ghislanzoni-GAL

Seconda stagione in Serie A1 per la maschile

La squadra femminile ripartirà dalla Serie B

LECCO – La Federginnastica ha ufficializzato date e luoghi in cui si svolgeranno le gare di campionato di ginnastica artistica relative alla Serie A1, A2 e B, con impegnate le due squadre della Ghislanzoni-GAL.

La formazione maschile, capitanata dal fenomenale Lorenzo Bonicelli, disputerà per il secondo anno consecutivo il campionato di Serie A1. Quella femminile invece gareggerà in serie B, dopo la sfortunata retrocessione dello scorso anno.

Gli appuntamenti per le prove di regular season saranno tre. Il primo si svolgerà al Palageorge di Montichiari il 7/8 febbraio, organizzato dalla Ginnastica Treviolo. Giusto un mese dopo, il 7/8 marzo, si tornerà ad Ancona per la seconda tappa. La terza gara sarà invece al PalaDesio, il 21/22 marzo, organizzata dalla Pro Carate che, giusto quest’anno, festeggia i 115 anni di attività.

A causa di una modifica del regolamento, la finale valevole per lo scudetto sarà a otto squadre e non più a sei. Si svolgerà il 3 e 4 maggio in un luogo ancora da definire.