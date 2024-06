Atletica. Azzolini d’oro ai campionati studenteschi nel salto in lungo

Podi anche per Dozio e Vedana

La squadra dell’Agnesi conclude al 9° posto

PESCARA – Si sono chiuse giovedì 30 maggio a Pescara le finali nazionali di primo e secondo grado di atletica su pista, finali a cui hanno partecipato otto atleti lecchesi, ottenendo risultati di altissimo livello.

Il migliore di tutti, e non solo in senso figurato, è stato lo studente dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco Lorenzo Azzolini, l’unico in grado di vincere la gara a cui ha partecipato, il salto in lungo della categoria Allievi. Il suo 7.04 è migliore di sette centimetri rispetto al 6.97 del secondo classificato, Edoardo Borchi.

Ottime sono state anche le prestazioni degli studenti provenienti dall’istituto Agnesi di Merate. Per quanto riguarda la gara singola, fantastica prova della pesista Elisa Dozio, seconda con 14.41, battuta solo da Elettra Bernardis (14.85). Sul podio è salito anche l’ostacolista Filippo Vedana, terzo con 13’02, “bruciato” di soli 6 centesimi dal campione Lorenzo Bertini.

L’Istituto Agnesi si è presentato a Pescara anche con la squadra maschile, vincitrice delle finali regionali del 10 maggio scorso a Brescia. Oltre a Vedana sono scesi in pista anche Leonardo Acquarone (peso), Alessandro Stella (lungo), Alessandro Meda (1000 mt.), Riccardo Paris (alto) e Matteo Buzzi (100 mt.).

La squadra meratese ha sognato il podio fino all’ultima prova – era terza! – ma lo ha perso a causa della squalifica della 4×100, concludendo al nono posto. «È stata un’edizione dall’alto livello tecnico – dichiara la professoressa dell’istituto Agnesi, Cristina Ersilio – i ragazzi si sono ben comportati. Ringraziamo le società del territorio, che li preparano al meglio. Noi, come scuola, abbiamo solo reso loro possibile la partecipazione a un progetto prestigioso».