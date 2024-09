Atletica. Campionati di società assoluti: Veronica Besana vince i 100hs

La lecchese Camilla Valsecchi terza nei 3000sp

La squadra femminile della Atletica Lecco Colombo Costruzioni 9^ nel Campionato Italiano di Società Assoluto Finale “A” Bronzo

LIVORNO – Week-end a Livorno per il Campionato Italiano di Società Assoluto finale “A” Bronzo, a vincere con 162 punti sono state le atlete del Cus Catania, al 2° posto con 1 solo punto di distacco il Sisport (TO), a chiudere il podio per il Cus Cagliari con 154 punti. Le gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni chiudono al 9° posto con 121 punti.

A livello individuale Veronica Besana prima classificata nei 100hs con 13”60 e Camilla Valsecchi terza classificata sui 3000sp con 11’34”35 nuovo primato personale migliorando 4”5 in meno. Quarto posto per Silvia Crippa nel getto del peso con 12,08m, per Giulia Cristina Rota sui 400hs con 1’05”25 e per la staffetta 4x400m con Lisa Galluccio, Giulia Cristina Rota, Lucia Rosa, Clarissa Boleso con 4’00”20.

Quinti posti per Clarissa Boleso sui 400m con 57”79, per Elisa Dozio nel lancio del giavellotto con 35,86m, per la staffetta 4x100m di Lisa Gallucci, Stella Moizzi, Giulia Cristina Rota, Veronica Besana con 48”68. Molto bene la Master SF35 Laura Nardo nei 5000m con 17’44”46, primato personale che vale anche il nuovo Primato Provinciale Master di categoria migliorato di 21”.

Tutti gli altri risultati delle gialloblu

100m- 9^ Stella Moizzi 12”66.

200m- 7^ Stella Moizzi 25”90.

800m- 7^ Lisa Galluccio 2’24”71.

1500m- 10^ Marta Crippa 5’05”90.

Marcia 5000m- 8^ Viviana Valsecchi 26’16”91.

Salto in alto- 8^ Elisa Storni 1,40m.

Salto in lungo- 11^ Sara Ciappesoni 4,97m.

Salto triplo- 9^ Federica Maggi 11,05m.

Lancio del disco- 8^ Andrea Chiara Pozzi 32,58m.

Lancio del martello- 10^ Francesca Passini 29,81m.