Atletica. Matteo Masetti e Matteo Maggioni vincono a Cernusco sul Naviglio

XIV Memorial Marco Rotta e IV Memorial Vincenzo Leggeri

Filippo Colombo e Giulia Anderbegani vincono per gli Allievi, Elisa Dozio 2^ tre le Allieve

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – Domenica sera, organizzati dalla Pro Sesto Atletica Cernusco, si è gareggiato per il XIV Memorial Marco Rotta e per il IV Memorial Vincenzo Leggeri, gare di corsa sulle distanze di 400m, 800m e 1500m, salto in lungo e lancio del giavellotto.

Bene per i lecchesi in gara: Matteo Masetti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il lancio del giavellotto Assoluto con 68,44m miglior misura del 2024, Filippo Colombo (Gs Virtus Calco) vince la gara per il lancio del giavellotto Allievi, molto bene il 42,36m con cui migliora il primato personale di ben 2,40m.

Matteo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il salto in lungo Assoluto con 6,36m a meno di 20 centimetri dal primato personale, Giulia Abderbegani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4^ classificata per il salto in lungo con 5,25m a solo 10 centimetri dal suo primato personale. La lecchese viene premiata come 1^ classificata per la categoria Allieve, nel lancio del giavellotto 2^ l’Allieva Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 35,67m.

Nelle premiazioni presente Pietro Arese (Fiamme Gialle) il primatista italiano dei 1500m con 3’30”74, allenato da Silvano Danzi. Pietro alle Olimpiadi di Parigi si è classificato 8° nella finale.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara

800m-7^ Camilla Valsecchi 2’30”13 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-20° Andrea Casati 4’05”80 (Merate Atletica Promoline).

Salto in lungo-10^ Elisa Dozio 4,57m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-4° Matteo Dozio 6.36m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 5° Filippo Colombo 6,01m (Gs Virtus Calco), 7° Giacomo Maggioni 5,94m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto Allieve-4^ Giulia Anderbegani 29,72m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Carolina Renon 19,60m (Gs Virtus Calco).

Lancio del Giavellotto-7° Giacomo Maggioni 40,11m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 8° Matteo Maggioni 38,36m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 9° Matteo Dozio 35,84m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 12° Vittorio Crippa 26,37m (Gs Virtus Calco).