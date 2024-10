Badminton. Il B&CC Lecco brilla ai XXXIV Campionati Italiani Junior

Mattia Cattaneo si conferma campione italiano nel doppio maschile

Ai campionati hanno partecipato circa 250 atleti provenienti da ogni angolo d’Italia

LECCO – Il Centro Sportivo di Chiari ha ospitato quattro giorni di competizione per i XXXIV Campionati Italiani Junior e Under di badminton. Con la partecipazione di circa 250 atleti provenienti da ogni angolo d’Italia, questo evento ha rappresentato un’importante occasione per mettere in mostra il talento e la passione dei giovani sportivi.

I partecipanti si sono sfidati in diverse categorie di età, tra cui U13, U15, U17 e Junior, puntando a conquistare il prestigioso titolo nazionale e a scrivere una nuova pagina nella storia di questo entusiasmante sport.

Mattia Cattaneo, in coppia con Luca Li Bohong (Junior BC MI), riconferma il titolo del 2023 nel DMU13. I due si presentano come teste di serie n. 1 nel tabellone, grazie alle vittorie ottenute nei vari tornei di questo anno. Mattia e Luca raggiungono la finale senza perdere un set e affrontano gli altoatesini Pichler/Renner di Malles, vincendo con un netto 21-14, 21-9.

Mattia ottiene anche un argento e un bronzo. Nella specialità XDU13, in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals), perde la finale contro Li (Junior BC MI) e Falchetti (GSA Chiari) in una partita che si conclude 18-21, 21-17, 12-21. Nel singolare SMU13, conquista il terzo gradino del podio, dopo aver perso la semifinale sempre contro Li con un punteggio di 10-21, 13-21.

Ha partecipato a questa edizione anche lo Junior Andrea Saverio, che è stato fermato agli ottavi di finale nel singolare maschile da Spitaler (ASV Uberetsch) con un punteggio di 13-21, 13-21. Nel doppio maschile, in coppia con Raffaele Caponio (Sport Experiens Ideas), è stato eliminato ai quarti da Danti (ASV Uberetsch) e Fellin (SSV Bozen) con un punteggio di 6-21, 12-21.

Infine, nel doppio misto, insieme a Yi Yuan Chen (Junior BC MI), è stato fermato ai quarti da Danti (ASV Uberetsch) e Koessler (SSV Bozen) con un risultato di 16-21, 9-21.

Grande gioia per i vincitori, premiati dall’Olimpionico Giovanni Toti. Il B&CC Lecco e tutti i suoi atleti, sia giovani che meno giovani, sono felici e orgogliosi di questo importante traguardo.

In conclusione, il Direttore Tecnico Luca Zanchin commenta: “Con questo prestigioso titolo abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati per questa stagione. Sono soddisfatto di vedere che il duro lavoro svolto finora con tutti i ragazzi del club sta dando i suoi frutti. Adesso, però, è il momento di concentrarci sulla preparazione per il prossimo importante appuntamento: gli Internazionali di Bolzano”.