Badminton Lecco. Nove medaglie al 3° Torneo Challenge di Pontoglio

Ancora d’oro per i fratelli Cattaneo

“Siamo molto contenti dei risultati ottenuti in questo anno sportivo 2024”

PONTOGLIO (BS) – I blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco chiudono l’anno con un bilancio positivo, conquistando ben nove podi al 3° Challenge Aspo Pontoglio, svoltosi in terra bresciana. Tra le prestazioni più brillanti, spiccano due ottimi esordi: l’Under 9 Steven Axel Zanchin si aggiudica il terzo posto nel singolare maschile U9, mentre Ludovico Pappadà, insieme ad Angelo La Marca (Modena BC), raggiunge i quarti di finale nel doppio maschile U15, mentre nel misto U15, in coppia con Giulia Dastoli, si ferma agli ottavi.

Mattia Cattaneo conquista tre podi: una medaglia d’oro nel doppio maschile U15, in coppia con Alessandro Lagasio (Il Punto), e due medaglie di bronzo, nel singolare maschile U15 e nel misto U15, insieme a Lavanya Kathpalia (Arena). L’Under 9 Alex Cattaneo, invece, si impone con un oro nel singolare maschile U11.

Due podi anche per Paolo Milani: nel misto, in coppia con Lara Torresi (Brescia Sport Più), conquista la medaglia d’argento, mentre nel doppio maschile, insieme a Matteo Salvini (Brescia Sport Più), si aggiudica il bronzo. Altri due bronzi vanno a Nicolò Borin, in coppia con Matteo Pessina (Oratorio 2B Brivio) nel doppio maschile U17, e a Giulia Dastoli, che insieme a Lavanya Kathpalia (Arena) conquista il bronzo nel misto U15.

Nel singolare maschile, Francesco Tomasello si ferma ai quarti di finale, mentre Paolo Milani raggiunge gli ottavi. Nel doppio femminile, Chiara Landi e Grazia Barlassina sono eliminate agli ottavi. Nel misto, Nicola Cattaneo e Chiara Landi arrivano ai quarti, così come Giulia Dastoli nel singolare femminile U15. Nel singolare maschile U17, Nicolò Borin si ferma agli ottavi, mentre Grazia Barlassina, nel singolare femminile U17, raggiunge i quarti. Infine, nel doppio misto U17, la coppia Borin/Barlassina si ferma anch’essa ai quarti.

Il Vice Presidente Edvidio Milani commenta con soddisfazione: “Siamo molto contenti dei risultati ottenuti in questo anno sportivo 2024. Per il 2025, il nostro obiettivo è ampliare la partecipazione, coinvolgendo anche atleti del gruppo Special Olympics, per continuare a promuovere la crescita e l’inclusione attraverso lo sport. Se giovani e meno giovani desiderano avvicinarsi a questo sport divertente e impegnativo, sono invitati a venire presso la palestra del Liceo Classico di Via Ghislanzoni, con ingresso da via Dante 54, per provare gratuitamente”.